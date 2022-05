Dùng vũ lực để ép nạn nhân quan hệ tình dục

Ngày 25/5, Công an tỉnh Bắc Giang đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc đối tượng Trang A Hồng có hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Trang A Hồng. (Ảnh: báo Bắc Giang)

Điều tra bước đầu xác định, ngày 23/5, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận tố giác tội phạm của chị L.T.C (sinh năm 2000; trú tại Bảo Suối Pứng, xã Chiềng Sài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) về việc bị Trang A Hồng thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo nội dung đơn tố cáo, rạng sáng ngày 23/5, tại phòng trọ thuộc tổ dân phố My Điền 1, thị trấn Nếnh, Việt Yên, chị L.T.C bị Trang A Hồng (sinh năm 1996; trú tại thôn Khuổi Lè, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn; hiện đang trọ tại TDP My Điền 1, TT Nếnh, huyện Việt Yên) dùng vũ lực ép quan hệ tình dục. Tuy nhiên, do chị L.T.C kháng cự nên Trang A Hồng chưa thực hiện được hành vi.

Công an huyện Việt Yên đã tiến hành điều tra, xác minh, đến ngày 24/5, công an đã triệu tập đối tượng Trang A Hồng đến cơ quan công an làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng đã xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi dùng vũ lực để ép chị L.T.C quan hệ tình dục với mình vào ngày 23/5.

Công an huyện Việt Yên đang tiếp tục làm rõ vụ việc này.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: Pháp luật Plus