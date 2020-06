Đứng tim chứng kiến 4 em nhỏ leo trèo trên mái nhà chung cư 32 tầng

Your browser does not support the video tag.

Một đoạn video được tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) công bố cho thấy 4 em nhỏ hồn nhiên leo trèo trên mái nhà của tòa chung cư cao 32 tầng. Trong khi hai em bám vào cột thu sét để giữ thăng bằng thì hai em nhỏ khác đang từ từ tụt xuống phía dưới.

Cảnh sát địa phương cho biết, các em nhỏ đã chơi trên mái tòa nhà chung cư này hơn 20 phút. Rất may mắn là không có em nào bị thương hoặc không có bất kỳ tai nạn nào xảy ra. Đoạn video ghi lại cuộc “vui chơi” này đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng.

Một vài bình luận tiêu biểu về đoạn video này: “Chiếc cửa lên tầng mái tòa chung cư có thể mở ra mở vào dễ dàng, quản lý tòa nhà cũng phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này”, một dân mạng chia sẻ.

“Bọn trẻ hành động quá mạo hiểm. Tôi quá căng thẳng khi xem đoạn video và thậm chí không thể xem hết được”, hay “Tôi vốn sợ độ cao nên hình ảnh này khiến tôi kinh hãi”, thêm một vài bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc viết.

Tác giả: Công Hiếu (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn