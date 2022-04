Dừng ô tô giữa cầu làm hành động này, chủ xe bị dân mạng la ó

Với quan niệm "thả trôi sông cho mát mẻ", nhiều người vẫn thường đem vứt đủ thứ xuống song, từ chân nhang, tượng vỡ, đến bàn thờ... Điều này không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, mà còn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Your browser does not support the video tag.



Ô tô dừng giữa cầu và hành động của chủ xe sau đó khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh hai người thả một vật thể lớn giống như bàn thờ xuống sông gây bức xúc.

Cụ thể, vụ việc xảy ra trên cầu Chương Dương, TP.Hà Nội. Khi đó, mật độ xe qua lại trên cầu khá đông. Tuy nhiên, một chiếc ô tô đã dừng lại sát mép cầu gây ách tắc.

Đáng chú ý, khi ô tô dừng lại, có hai người từ ô tô bước xuống, khênh một vật thể khá lớn, được cho là bàn thờ, vứt thẳng từ trên cầu xuống sông. Hành động này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và bị lên án gay gắt.

-"Phải phạt thật nặng hành động thiếu ý thức này".

- "Cái gì cũng thả sông, từ rác thải đến bàn thờ, đồ của người chết, ti tỉ thứ gì cũng ném ra sông. Càng hiện đại, người ta càng mê tín thì phải".

- "Hai người thả mà không thèm quan sát bên dưới luôn".

- "Hai người đứng thả như thế chả may rơi trúng đầu thuyền viên tàu nào đi ngang qua thì sao?".

Tác giả: Đông Quân

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc