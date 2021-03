Đứng đợi bạn gái trả tiền nhà nghỉ, thanh niên đeo thử kính của ông chủ rồi nhét luôn vào túi: Camera "bóc" cảnh đáng xấu hổ

Sự việc được ghi lại trong đoạn clip dưới đây đang là chủ đề bàn luận khá rôm rả trên các diễn đàn, mạng xã hội trong buổi chiều Chủ nhật (14/3). Theo chia sẻ của người đăng bài thì cặp đôi này vào nhà nghỉ thuê phòng.

Trước khi rời đi, cặp đôi đã tới quầy lễ tân để thanh toán tiền phòng. Trong lúc đợi bạn gái mình chi trả số tiền này thì nam thanh niên đứng bên cạnh và phát hiện thấy cặp kính mát để trên quầy.

Tỏ ra khá quan tâm và thích thú với chiếc kính, anh chàng "vui tay" cầm lên thử đeo rồi sau đó không thấy trả kính lại vị trí ban đầu. Cuối cùng anh cùng bạn gái rời đi mà không hề bị phát hiện còn cặp kính mát của ông chủ nhà nghỉ cứ thế biến mất.

Theo dõi đoạn clip, nhiều người không khỏi ngán ngẩm và ngượng thay cho hành động xấu xí của nam thanh niên.

Đứng chờ bạn gái thanh toán tiền nhà nghỉ, thanh niên tiện tay lấy luôn cặp kính của ông chủ

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc