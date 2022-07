Đưa Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đến với Hội An

Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và thiên nhiên độc đáo của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh. Đây cũng là dịp quảng bá tiềm năng, những giá trị văn hóa đặc sắc, sức hấp dẫn du lịch “xanh” của Hội An, Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung đến người dân cả nước và bạn bè quốc tế, qua đó góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy di sản văn hóa. Đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, liên kết giữa các địa phương thông qua các hoạt động trưng bày, quảng bá tiềm năng văn hóa và du lịch giữa các vùng, miền trong cả nước.

Có hơn 30 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia triển lãm với các chủ đề: “Hành trình qua những miền di sản Việt Nam”, “Việt Nam quê hương tôi”, “Du lịch qua những làng nghề truyền thống Việt Nam”, “Sắc màu di sản”, “Hành trình của những cảm xúc”. Bên cạnh đó còn có hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật quần chúng “Sắc màu di sản”; trình diễn lễ hội, trò chơi dân gian và các hoạt động giao lưu văn hóa cộng đồng của các địa phương.

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An tham gia Triển lãm “Không gian di sản văn hóa Việt Nam” tại Hội An với chương trình Dân ca Ví, Giặm gồm 7 tiết mục: “Về quê mình xứ Nghệ”, “Sông Lam tình mẹ”, “Khúc hát giao duyên”, “Thương nhớ đảo xa”, “Trai phường chài, gái phường vải”, “Hành hương về quê Bác”, “Khúc ca giã bạn”. Chương trình được trình diễn tại Vườn tượng An Hội, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Qua các buổi biểu diễn, chương trình đã giới thiệu đến công chúng và du khách những đặc trưng, bản sắc nghệ thuật của Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; giới thiệu về đời sống văn hóa, tinh thần của người dân xứ Nghệ; phác họa bức tranh độc đáo, đa sắc màu của văn hóa xứ Nghệ trên mảnh đất Hội An.

Chương trình đã gây ấn tượng sâu sắc đến du khách trong nước và quốc tế. Đây cũng là một hoạt động trong chiến lược quảng bá Ví, Giặm Nghệ Tĩnh của ngành Văn hóa và Thể thao Nghệ An, đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Tác giả: Trần Gia

Nguồn tin: vhtt.nghean.gov.vn