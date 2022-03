Đưa con gái xét nghiệm ADN, chồng bật khóc khi biết lý do 3 năm vợ không làm việc nhà

Trong mỗi cuộc hôn nhân, sự chung thủy luôn là yếu tố tiên quyết và quan trọng nhất. Một khi có sự lừa dối chen vào, cuộc hôn nhân đó sẽ không thể toàn vẹn được nữa.

Anh He sống tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã rơi vào tình cảnh như thế. Anh He là một công nhân bảo trì đường hầm với mức lương thấp, chỉ đủ nuôi sống bản thân và gia đình nhỏ nhưng tính tình lại vô cùng siêng năng và trung thực. Khi còn học cấp 3, anh He đã mến mộ một bạn nữ cùng lớp họ Liu nhưng lại không thể đến được với nhau. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả hai cũng không còn liên lạc với nhau nữa.

Mãi nhiều năm sau, khi gặp lại nhau trong một buổi hợp lớp, anh He mới biết rằng cô Liu đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại và có một đứa con riêng. Bản thân anh He khi ấy đang độc thân, lại nhớ về mối tình năm xưa và thương cảm cho tình cảnh của cô Liu, anh đã quyết định tiến đến với cô. Anh He cho biết anh không hề bận tâm đến quá khứ cũng như đứa con riêng của cô Liu và quyết tâm theo đuổi cô.

Một thời gian sau, cả 2 đã kết hôn với nhau và khoảng một năm sau thì có với nhau một cô con gái. Thế nhưng, sau 3 năm chung sống, anh He nhận ra rằng vợ mình vô cùng bất thường và kỳ lạ. Mặc dù là một người vợ nhưng cô Liu không bao giờ chịu nấu ăn, cũng không làm những công việc khác trong nhà như giặt giũ, dọn dẹp. Tuy vậy, anh He vẫn tỏ ra thông cảm và chiều vợ, nếu vợ không làm thì anh cũng sẵn sàng xắn tay vào làm việc nhà, không than phiền một câu.

Tuy nhiên, chính vì hành dộng và thái độ hờ hững của cô Liu, anh He không bao giờ cảm nhận được không khí gia đình khi ở nhà. Vào những dịp lễ Tết hay ngày kỷ niệm, anh He luôn nhớ và chuẩn bị quà cáp cho vợ, nhưng cô Liu lại không thèm để tâm, thậm chí còn chẳng nhớ đến.

Có lần, anh He nói với vợ rằng muốn ăn đồ ăn cô đích thân nấu, không quan tâm nó có ngon hay không. Ấy vậy mà cô Liu hoàn toàn phớt lờ, viện lý do không biết nấu ăn, không quan tâm đến cảm nhận của anh He. Vì thế, anh He luôn phải ăn cơm tại căng tin của công trường rồi mới về nhà. Anh He cũng nhận thấy mỗi khi anh tặng quà cho cô Liu, cô ấy không hề vui vẻ và hạnh phúc, ngược lại còn chán nản và buồn bã.

Dù có cố gắng thế nào cũng không được đáp lại, anh He không khỏi suy nghĩ và nghi ngờ rằng liệu có phải cô Liu đang ngoại tình? Sau đó, cô Liu mới giải thích với anh He rằng cô chưa bao giờ muốn kết hôn với anh và ngay từ đầu đã chán nản với cuộc hôn nhân này. Hóa ra, ý định kết hôn này là thuận theo mong muốn của mẹ cô Liu. Lúc đó, cô Liu vẫn đang đắm chìm trong sự đau khổ vì cuộc hôn nhân trước. Người mẹ muốn cô Liu sớm thoát khỏi cái bóng tâm lý, hơn nữa con gái "lỡ một lần đò" cũng không dễ tìm người mới nên bà mới mau chóng giục cô kết hôn với anh He. Về bản chất, chỉ có anh He yêu cô Liu, còn cô không có chút tình cảm nào. Vì thế, cuộc hôn nhân của họ mới xa cách và tẻ nhạt.

Thế nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Anh He còn phát hiện ra rằng cô Liu không chỉ lạnh nhạt với anh mà còn có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Vì mất niềm tin vào vợ, anh He quyết định bí mật đem đứa con gái 2 tuổi đi xét nghiệm ADN.

Không ngờ, kết quả xét nghiệm khiến anh He hoàn toàn chết lặng. Đứa con gái mà anh nuôi nấng, yêu thương suốt 2 năm qua lại không hề có quan hệ huyết thống với anh. Nói cách khác, ngay sau khi kết hôn khoảng 1 năm, cô Liu đã lừa dối anh He, vụng trộm với người đàn ông khác.

Biết được sự thật này, anh He vô cùng đau khổ và thất vọng. Ban đầu, anh tưởng rằng vợ không có tình cảm với mình nhưng chỉ cần cố gắng sẽ thay đổi được, vẫn có một chút hy vọng. Giờ đây, niềm tin cuối cùng ở anh cũng không còn.

Sau khi anh He biết hết mọi chuyện, cô Liu lại tỏ ra đau khổ và hối hận, cầu xin sự tha thứ của anh He và hứa rằng sẽ thay đổi. Tuy nhiên lúc ấy đã quá muộn, anh He không thể chấp nhận được sự thật nên đã quyết định đệ đơn ly hôn với cô He, chấm dứt cuộc hôn nhân này.

