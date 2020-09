Dự án khu đô thị nghìn tỷ bỏ hoang sau khi được quy hoạch

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị Dầu khí Nghệ An

Theo đó,ngày 5/11/2010, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 5349/QĐ-UBND.ĐT về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An, do Công ty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An (PVIT) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, quy mô gần 15ha.

Sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, ngày 5/1/2011, PVIT đã tổ chức công bố quy hoach dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An với 5 khu chức năng chính, bao gồm Khu nhà ở (nhà liền kê, nhà biệt thư, khu nhà ở dành cho tái định cư, khu nhà ở dành cho gười có thu nhập thấp), Khu công cộng (trường mầm non quốc tế, văn hóa), Khu công viên cây xanh, giao thông và bãi đỗ xe công cộng.

Theo Quyết định số 5349 nói trên, UBND tỉnh Nghệ An đã giao cho chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công trong vòng 12 tháng và đầu tư xây dựng xong đưa vào sử dụng trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực. Trong trường hợp không đảm bảo tiến độ trên thì quy hoạch phê duyệt tại quyết định này bị hủy bỏ và Công ty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An không được bồi hoàn chi phí đã bỏ ra liên quan đến dự án.

Chiếu theo Quyết định 5349/QĐ-UBND.ĐT của UBND tỉnh Nghệ An, dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2013, nếu không sẽ bị hủy bỏ.

Tuy nhiên sau nhiều năm dự án bị ‘đắp chiếu’, dự án không những không bị thu hồi mà còn được UBND tỉnh Nghệ An lại ban hành Văn bản 5124/UBND-CN, ngày 18/7/2016, với nội dung cho phép gia hạn thêm 2 năm đối với Dự án Khu đô thị dầu khí.

Sau 10 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoach, dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An vẫn chưa triển khai xây dựng

Sau khi có quyết định gia hạn của UBND tỉnh, Cty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An có tờ trình đề xuất thay đổi hình thức đầu tư dự án này sang hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh (gọi tắt là BCC) với Cty CP HanviLand để thực hiện dự án. Trước đề xuất này, tỉnh Nghệ An đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các sở liên quan.

Tiếp đó, Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 669/SKHĐT-KTĐN trình UBND tỉnh Nghệ An. Theo văn bản này Cty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An góp 10%, Cty CP HanviLand góp 90%, đông thời yêu cầu chủ đầu tư mới phải trình lại Thủ tướng Chính phủ chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa (hơn 10ha) hoặc trình HĐND theo quy định và bổ sung dự án này vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của TP Vinh.

Mặc dù đã được các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tạo điều kiện và hình thành pháp nhân mới để hoàn thành dự án, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, dự án Khu đô thị Dầu khí Vinh Tân vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ mọc ùm tùm.

Trao đổi với Nhadautu.vn, một lãnh đạo TP. Vinh cho biết, hiện TP. Vinh đang đưa dự án này vào diện thanh kiểm tra, nếu chủ đầu tư không triển khai sẽ đề xuất UBND tỉnh thu hồi để giao lại cho nhà đầu tư khác để tránh lãng phí quỹ đất và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố.

Tác giả: Sỹ Tân

Nguồn tin: nhadautu.vn