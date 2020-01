Dự án hơn 5.000 tỉ đồng: Mới làm đã sửa

Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (gọi tắt là dự án JICA2) có tổng mức đầu tư trên 5.200 tỉ đồng, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là bảo đảm nguồn nước cung cấp cho nông nghiệp và sinh hoạt của các huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Hiện nhiều hợp phần của dự án đã hoàn thành. Tuy nhiên, quá trình sử dụng đã bộc lộ nhiều bất hợp lý trong thiết kế, thi công.

Trạm bơm yếu, cống hẹp

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trạm bơm số 3 (xã Thái Sơn, huyện Đô Lương) mới xây dựng chưa lâu nhưng đã nứt nẻ. Ông Hoàng Văn Thân, Giám đốc HTX Thái Sơn, lo lắng: "Nhiều hạng mục bị nứt, hư hỏng, nếu không sửa chữa, khắc phục thì một thời gian ngắn nữa trạm bơm sẽ bị sập".

Cũng theo ông Thân, do thiết kế không hợp lý, trạm bơm không đủ công suất, lòng kênh dẫn nhỏ nên không cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất. "Trạm bơm mới không đủ công suất nên chúng tôi phải để lại trạm bơm cũ vận hành song song... Về lâu dài, đề nghị chủ đầu tư nâng công suất của trạm bơm, mở rộng kênh tưới..." - ông Thân nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Dũng - Chủ tịch UBND xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương - cho biết cống tưới thuộc dự án JICA2 trên địa bàn xã cũng quá hẹp, người dân kiến nghị nhưng không được ghi nhận. Có tình trạng một đoạn cống hẹp dẫn đến nước tràn ra đường, nhà thầu đã khắc phục nhưng người dân chưa thật sự an tâm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài Thái Sơn và Hiến Sơn, nhiều hạng mục trong dự án JICA2 nằm trên địa bàn các xã khác của huyện Đô Lương cũng bộc lộ những bất hợp lý trong thiết kế khiến việc cung cấp nước sản xuất cho người dân gặp khó khăn.

Trạm bơm xã Thái Sơn không đủ công suất, người dân phải sử dụng thêm trạm bơm cũ để có nước sản xuất

Chưa bàn giao, nhà thầu sẽ sửa chữa

Ông Trần Ngọc Thuận, Trưởng Phòng NN-PTNN huyện Đô Lương, cho biết trong quá trình thực hiện dự án JICA2, huyện không được tham gia. Sau khi một số công trình đưa vào sử dụng, các xã có ý kiến phản ánh về những bất cập, huyện đã thống kê và làm việc với ban quản lý dự án, cũng như kiến nghị có giải pháp xử lý.

Làm việc với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Quảng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án JICA2, cho biết đơn vị và các địa phương đã có cuộc làm việc liên quan đến những kiến nghị của người dân. Hiện nhiều hạng mục công trình thuộc dự án này đã đưa vào sử dụng nhưng chưa bàn giao. Nếu hư hỏng thì các nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa. "Trong trường hợp hạng mục nào làm dối, không bảo đảm chất lượng thì yêu cầu dỡ bỏ để làm lại" - ông Quảng khẳng định.

Theo ông Nguyễn Văn Đệ, Giám đốc Sở NN-PTNN tỉnh Nghệ An, sắp tới, sở sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra và xử lý những bất cập liên quan đến dự án JICA2 tại địa bàn huyện Đô Lương.

Ông Đặng Ngọc Du, cán bộ địa chính xã Hiến Sơn, cho biết một số hộ dân đã bàn giao đất để thực hiện dự án JICA2 nhưng đến nay vẫn chưa được nhận tiền đền bù.

