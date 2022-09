Động thái gây bất ngờ của Tiktoker làm chủ 'động thác loạn' vừa bị truy bắt

Như tin đã đưa, khuya 10/9, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn Sophia trên đường Hưng Phước, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM. Qua kiểm tra, công an phát hiện bắt quả tang nhiều đối tượng đang lắc lư trong tiếng nhạc quay cuồng tại 2 căn phòng nằm dưới tầng hầm của khách sạn. Công an còn phát hiện nhiều viên nén nghi là ma túy. Qua kiểm tra có hàng chục người dương tính với chất ma túy. Khung cảnh bên trong khách sạn Sophia tại thời điểm lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Ảnh: Công an Nhân dân Theo điều tra, để ngụy trang cho việc tổ chức “bay lắc”, vào năm 2021, chủ tụ điểm đã đăng ký thành lập Công ty TNHH MTV TMDV khách sạn Song Phi Anh, do Đào Thị Ánh Nguyệt đứng tên đại diện pháp luật. Tại khu vực tầng hầm, chủ khách sạn xây dựng trái phép 02 căn phòng: 01 căn có công năng như một phòng hát karaoke, được cách âm rất kỹ lưỡng để chuyên cho khách nghe nhạc mạnh và 01 căn khác gọi là phòng “xả đồ”, phục vụ cho "dân bay" nghỉ ngơi sau khi đã phê thuốc. Cũng tại địa chỉ nêu trên, Nguyệt còn đăng ký một công ty chuyên hoạt động về phong thủy, tâm linh, có tên là Phong Thủy Cát Tường. Tuy nhiên, thực chất bên trong lại là điểm tụ tập của dân chơi.