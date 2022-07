Đôi trẻ 'mây mưa' ngay tại điểm quay phim 'Game of Thrones' và cái kết ê chề

Trang New York Post mới đưa tin, vụ việc ê chề xảy ra vào tuần trước tại khu vực Old Town của Dubrovnik, Croatia - nơi đóng vai trò là bối cảnh thành phố King's Landing trong bộ phim ăn khách Game Of Thrones của HBO.

Được biết, một người qua đường đã chứng kiến hành động xấu xí trên và lấy điện thoại ghi lại cảnh cặp đôi đang "mây mưa" tại nơi công cộng nổi tiếng.

Có thể thấy, trong đoạn video, cặp đôi đang đứng dựa vào bức tường đá và cuồng nhiệt ân ái nhau dù biết địa điểm này vốn thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan.

Hành động phản cảm của đôi trẻ tại nơi quay bộ phim nổi tiếng "Trò Chơi Vương Quyền". (Ảnh: Cắt từ clip)

Sự việc trên sau khi chia sẻ đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Trong đó, dĩ nhiên không thể thiếu fan cứng của Game Of Thrones tràn vào chỉ trích, ném đá hành động phản cảm. Thậm chí, có dân mạng còn dè bỉu cho rằng có lẽ cặp đôi này muốn tạo lại cảm giác quan hệ bằng việc lấy cảm hứng từ bộ phim ăn khách trên.

Cặp đôi kéo vội quần áo rồi "muối mặt" rời đi sau khi bị nhắc nhở. (Ảnh: Cắt từ clip)

Tuy nhiên, ngay sau đó cặp đôi đã phải nhận cái kết ê chề bởi sự xuất hiện của một người lạ. Giữ thái độ cau có, khó chịu, người này tiến đến yêu cầu họ dừng ngay hành động phản cảm lại. Lúc này cô gái ngượng ngùng kéo váy xuống và chàng trai cũng nhanh chóng khóa khuy quần. Sau đó, cả hai vội vã rời đi.

Theo CEN, người dân địa phương gần đây đã rất khó chịu trước sự gia tăng gần đây của tình dục nơi công cộng và đi tiểu công cộng.

Dubrovnik đã trở thành một địa điểm quan trọng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước



Về phía địa điểm thăm quan. Nhờ sức hút của bộ phim mà Dubrovnik đã trở thành một địa điểm quan trọng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Theo Telegraph, năm 2018, Dubrovnik đón 18,4 triệu lượt khách du lịch nước ngoài đã đến Dubrovnik, vậy là đã tăng hơn 100% trong 8 năm, kể từ khi “Trò chơi vương quyền” ra mắt khán giả.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn