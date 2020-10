Đồi núi lở, đất đá tràn xuống ‘uy hiếp’ hàng trăm hộ dân miền núi Nghệ An

Trong tỉnh

Ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 9, đã gây ngập lụt và sạt lở nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An. Đặc biệt, ở các huyện miền núi Nghệ An tình trạng sạt lở nghiêm trọng, chính quyền địa phương phải tiến hành di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.