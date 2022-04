Dội "bom xăng" đốt nhà hàng xóm vì lỡ bán đất giá rẻ

Ngày 25/4, Thượng tá Cao Thăng Long - Trưởng Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An - cho biết đã tiếp nhận tin báo về vụ phóng hỏa, tấn công nhà hàng xóm và cử lực lượng xuống hiện trường làm rõ.

Sự việc xảy ra tại nhà bà Lê Thị H. (60 tuổi), ngụ ở ấp 3, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa.

Mâu thuẫn đất đai, ông Đ. mang xăng qua đốt nhà hàng xóm (Ảnh: cắt từ clip).

Người đàn ông thực hiện hành vi phóng hỏa là ông Lê Văn Đ. (55 tuổi), hàng xóm nhà bà H.

Hiện cơ quan chức năng đã mời ông Đ. lên làm việc và "người phóng hỏa" đã được gia đình bảo lãnh, cam kết không tái phạm.

Theo Công an huyện Thủ Thừa, nguyên nhân vụ việc do ông Đ. và vợ chồng bà H. có mâu thuẫn tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm.

Cụ thể, trước đây, gia đình bà H. có mua một phần đất của ông Đ. với mức giá rẻ 40 triệu đồng. Sau khi nhận đủ tiền, ông Đ. vẫn chiếm giữ đất nhiều năm nên vụ việc được đưa ra tòa giải quyết.

Video dội "bom xăng" đốt nhà hàng xóm

Năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Thủ Thừa xét xử và tuyên gia đình bà H. thắng kiện, buộc ông Đ. phải giao đất. Từ đó đến nay, hai gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đỉnh điểm, ngày 13/4, ông Đ. cầm búa sang nhà bà H. đập phá rồi phóng hỏa đốt nhà. Vụ việc được camera an ninh tại nhà nạn nhân ghi lại.

Theo nội dung đoạn clip, khoảng 1h10 ngày 13/4, ông Đ. cầm búa cùng nhiều "bom xăng" (những chai đựng xăng tự chế) đến trước cửa nhà vợ chồng bà H..

Tại đây, ông Đ. dùng búa đập liên tục khiến cửa kính vỡ vụn, rồi châm lửa nhiều "bom xăng" ném vào phía trong nhằm đốt nhà.

Ông Đ. dùng búa đập cửa kính nhà hàng xóm rồi phóng hỏa (Ảnh: cắt từ clip).

Khi nghe tiếng động, vợ chồng bà H. mở cửa chạy ra ngoài, liền bị ông Đ. cầm búa đe dọa nên phải đóng cửa chạy ngược vào trong.

Nhiều người hàng xóm phát hiện đã can ngăn, dập lửa. Sự việc làm một số vật dụng trong nhà bị cháy, hư hỏng, còn bà H. bị thương nhẹ.

