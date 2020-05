Đỗ xe chiếm dụng lòng đường

Đỗ xe giữa lòng đường Lê Mao kéo dài thuộc Khu đô thị mới Vinh Tân.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, đường Lê Mao kéo dài từ lâu đã được người dân gọi là phố ẩm thực của thành phố Vinh với nhiều nhà hàng, quán nhậu, quán cà phê nên lượng người và phương tiện tập trung hằng ngày rất đông... Nhiều lái xe khi đến đây đã vô tư đỗ xe bên trái đường một chiều. Hiện tượng vi phạm này diễn ra từ lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý triệt để.

Anh Phạm Gia Hưng, người dân sống gần đó, cho biết: “Ngày nào đi qua đây cũng thấy mấy chiếc xe đậu bên trái đường như vậy. Những ngày cuối tuần, ô tô thường đậu chiếm hết lòng đường của các phương tiện lưu thông khác. Tôi được biết, cách khu vực này chừng 500m có Đội xử lý vi phạm giao thông của Công an thành phố Vinh. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an toàn cho người dân, đề nghị lực lượng chức năng có biện pháp xử lý triệt để các vi phạm trên".