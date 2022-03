Đổ đèo Lò Xo bị mất lái, tài xế tử vong dưới gầm xe, clip 1 phút ghi trọn sự cố

Camera hành trình của chiếc xe ghi lại toàn bộ tai nạn xảy ra vào sáng 8/3 thuộc km 1408 718 đường Hồ Chí Minh, địa phận thôn Măng Khênh, xã Đăk Man (đèo Lò Xo).

30 giây đầu, chiếc xe đổ đèo với tốc độ thấp, trung bình đi 40km/giờ. Từ đỉnh đèo đi xuống đổ dốc liên tục và bắt đầu có dấu hiệu mất thắng. Chiếc xe lao đi với tốc độ rất nhanh, dần mất kiểm soát. 30 giây cuối đoạn clip, chiếc xe bị lật nghiêng, tài xế cố nhào ra ngoài nhưng không kịp, tử vong tại chỗ.

Your browser does not support the video tag.

Đổ đèo Lò Xo bị mất lái, tài xế chết thảm dưới gầm xe

Theo thông tin trên tờ Vietnam Plus, tài xế Phan Bá Khiêm (sinh năm 1990, trú xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) điều khiển chiếc xe chở dưa hấu đi theo hướng từ tỉnh Kon Tum đi Quảng Nam.

Vụ tai nạn khiến tài xế tử vong, còn phụ xe Nguyễn Văn Luých (sinh năm 1977, trú xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) bị thương, xe ôtô bị hư hỏng nặng.

Đèo Lò Xo nằm trên đường Hồ Chí Minh, nối tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam. Do địa hình đồi núi, nhiều dốc, quanh co, khúc khuỷu, nhiều vị trí khuất tầm nhìn nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc