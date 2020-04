"Dính" Đường "Nhuệ", Giám đốc Trung tâm đấu giá tỉnh Thái Bình bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

Trưa ngày 21-4, ông Phạm Cao Quân, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình, cho biết ngay sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (gọi tắt là Trung tâm đấu giá tỉnh Thái Bình; thuộc Sở Tư pháp) là Phạm Văn Hiệp (SN 1984, giám đốc) và Vũ Gia Thành (SN 1977, đấu giá viên), Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình đã ra quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng và công việc 2 cán bộ này.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình nằm trong Sở Tư pháp, nơi 2 người liên quan vụ Đường "Nhuệ" đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ công tác

Theo ông Quân, trước khi bị khởi tố, ông Phạm Văn Hiệp là Bí thư chi bộ Đảng Trung tâm đấu giá tỉnh Thái Bình. Mặc dù 2 cán bộ bị khởi tố, bắt giam thế nhưng hoạt động của Trung tâm đấu giá vẫn diễn ra bình thường, việc quản lý trung tâm được giao cho bà Nguyễn Thị Như Hoa, Phó giám đốc trung tâm.

Cũng theo ông Quân, do dịch bệnh Covid-19 nên từ hôm xảy ra sự việc, Trung tâm đấu giá tỉnh Thái Bình không có một hoạt động đấu giá nào diễn ra.

Là người trực tiếp đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp chứng kiến việc khám xét khẩn cấp nơi làm việc của 2 cán bộ trên, ông Quân cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã thu nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều tối ngày 16-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với 4 cán bộ Sở Tư Pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Thái Bình về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ", do liên quan tới vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ")

4 bị can này gồm: Phạm Văn Hiệp (SN 1984), là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Vũ Gia Thành (SN 1977), là đấu giá viên Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Trịnh Thị Minh Thúy (SN 1970), là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên (Sở TN-MT Thái Bình) và Hà Văn Dũng (SN 1984), nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, theo điều tra ban đầu, các đối tượng có liên quan đến việc thay đổi biên bản nội dung đấu giá.

