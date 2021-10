Đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc BV Bạch Mai

Ông Nguyễn Quang Tuấn

Ngày 21/10, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Tuấn (Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) do trong thời gian giữ chức Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội (thuộc Sở Y tế Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội đã “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, Bộ Y tế đã có quyết định liên quan.

Theo đó, Ban cán sự đảng Bộ Y tế đã họp, thống nhất và Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 4897/QĐ-BYT ngày 21/10/2021 đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quang Tuấn cho đến khi có Kết luận của Cơ quan Điều tra.

Đồng thời, để bảo đảm ổn định các hoạt động khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân của Bệnh viện Bạch Mai, Ban cán sự đảng Bộ Y tế đã thống nhất và Bộ trưởng Bộ Y tế giao ông Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thực hiện quyền chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai (tại Quyết định số 4898/QĐ-BYT ngày 21/10/2021); giao ông Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Bạch Mai (tại Quyết định số 4899/QĐ-BYT ngày 21/10/2021).

Ban cán sự đảng Bộ Y tế cũng đã có văn bản gửi Đảng bộ quận Đống Đa và Đảng bộ Bệnh viện Bạch Mai biết và xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng.

Được biết, việc khởi tố ông Tuấn nhằm làm rõ những sai phạm trong việc đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh, xảy ra từ năm 2015 khi ông Tuấn làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Ngày 13/5, C03 đã khởi tố, bắt giam 7 bị can khác về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong đó, 4 bị can là cựu lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội gồm Hoàng Thị Ngọc Hưởng (Phó Giám đốc), Nguyễn Thị Dung Hạnh (Kế toán trưởng), Đoàn Trọng Bình (Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Vật tư) và Nghiêm Tuấn Linh (Phó phòng Vật tư).

Ba người còn lại là Trần Phú Hưng (Chủ tịch HĐQT, Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam), Nguyễn Hồng Dũng (Phó tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng, thẩm định viên) và Nguyễn Trung Dũng (chuyên viên thẩm định công ty này).

Đến ngày 19/7, Bộ Công an tiếp tục khởi tố ông Phạm Huy Lập (Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga) và bà Phạm Thị Kim Oanh (kế toán trưởng) về cùng tội danh.

Như vậy, vụ án liên quan đến những sai phạm tại viện Tim Hà Nội đã lên tới 10 người./.

Tác giả: Thế Công

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc