Điều trị sẹo lồi an toàn và hiệu quả bằng phương pháp tiêm nội sẹo tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An

Hiện nay, Khoa Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An đang áp dụng phương pháp điều trị sẹo lồi bằng cách tiêm nội sẹo, giúp người bệnh giảm thiểu tối đa tình trạng sẹo, lấy lại vùng da đều màu mà không gây ra bất kỳ biến chứng nào.

Sẹo lồi là kết quả sau quá trình tự chữa lành vết thương của cơ thể, thể hiện sự mất kiểm soát trong quá trình tăng sinh tế bào mới. Đây là sự tăng sinh không đồng đều các mô và tăng sinh quá mức của Collagen. Việc mô sợi được thành lập nhiều dẫn đến tình trạng hình thành các vết sẹo lồi nhô lên cao hơn so với bề mặt da xung quanh.

Hình ảnh sẹo lồi

Sẹo lồi có hình dạng khác nhau tùy vào kích thước tổn thương cũ. Theo thời gian, sẹo có khả năng phát triển cả về kích thước lẫn thể tích, lan rộng vượt ra khỏi ranh giới của vết thương ngày trước. Chúng ta có thể bắt gặp loại sẹo này ở mọi vị trí trên cơ thể như mặt, chân, tay, lưng, bả vai,... Điều này không những ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ mà còn để lại những triệu chứng như ngứa rát, căng cứng da,...gây bất tiện cho người bệnh.

Anh N.T (TP. Vinh) chia sẻ: “Tôi bị sẹo đã 10 năm nay. Sau khi phẫu thuật do tai nạn xe máy, vết thương tạo thành sẹo lồi và cứ thế to dần lên. Vết sẹo trông rất đáng sợ, không những thế nó còn gây ngứa ngáy khó chịu mỗi lần trở trời. Tôi đã từng thử qua nhiều loại thuốc nhưng cải thiện không đáng kể. Cho đến khi điều trị bằng phương pháp tiêm sẹo tại Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, tôi rất bất ngờ và vui mừng vì sau buổi đầu tiên, vết sẹo đã nhỏ hơn và giảm ngứa rõ rệt”.

Điều trị sẹo lồi bằng phương pháp tiêm nội sẹo tại Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An sẽ giúp bạn xóa sẹo tận gốc nhanh chóng và nhẹ nhàng, sớm trả lại cho bạn làn da mịn màng, sự tự tin trong cuộc sống.

Theo bác sĩ Chu Văn Hiếu – Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ: “Tiêm trị sẹo lồi là một trong những phương pháp điều trị sẹo hiệu quả và an toàn. Đây là phương pháp tiêm trực tiếp hoạt chất Triamcinolone acetonide vào mô sẹo nhằm phá hủy các tổ chức mô xơ của sẹo, làm mềm, xẹp sẹo nhanh chóng. Kỹ thuật tiêm đòi hỏi người thực hiện phải có kinh nghiệm, mũi kim phải đến được lớp nhú bì, nơi tạo ra chất collagenase gây ức chế alpha2-macroglobulin – một chất có tác dụng ức chế collagenase. Lượng collagenase ở vùng sẹo lồi sẽ tăng lên làm thoái hóa lượng collagen dư thừa gây nên sẹo lồi, khiến chúng dần dần biến mất”.

Trước khi tiến hành điều trị sẹo, bác sĩ cần thăm khám một cách tỉ mỉ tình trạng sẹo lồi: thời gian xuất hiện, nguyên nhân gây ra sẹo, yếu tố cơ địa của người bệnh, kích thước, mật độ của sẹo… để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, lượng thuốc cần sử dụng và các phương pháp chăm sóc sẹo đúng.

Quy trình tiêm sẹo lồi

Bước 1: Trước khi điều trị, bạn sẽ được bác sĩ thăm khám, đánh giá mức độ sẹo sau đó bạn sẽ được hướng dẫn về liều lượng thuốc và thời gian tiêm sao cho phù hợp nhất.

Bước 2: Trước khi tiêm bạn sẽ được sát khuẩn vị trí vùng sẹo cần điều trị để đảm bảo vô khuẩn

Bước 3: Bác sĩ thực hiện kỹ thuật tiêm. Số lần tiêm trung bình cho mỗi vết sẹo lồi phụ thuộc vào thời gian xuất hiện, mật độ và kích thước của sẹo. Khoảng cách giữa các đợt điều trị khoảng 2-4 tuần. Bạn nên tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ trong trường hợp này.

Ưu điểm vượt trội của phương pháp tiêm nội sẹo:

● Sẹo lồi hoàn toàn biến mất nhanh chóng, trả lại sự tự tin cho người bệnh.

● Giải tỏa được sự khó chịu, cảm giác ngứa ngáy mà sẹo lồi gây ra.

● Ngăn ngừa sẹo có khả năng tái phát trở lại.

● Vùng da có sẹo trở nên mịn màng, đều màu như các vùng da xung quanh.

● Không gây biến chứng hay bất cứ tổn thương nào đến các khu vực lân cận.

● Không mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng.

Địa chỉ uy tín trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ trực thuộc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An - bệnh viện công lập chuyên khoa tuyến tỉnh. Để mang tới những dịch vụ làm đẹp tốt nhất cho khách hàng, Khoa được chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế mới hiện đại và đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng viên có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản. Từ khi thành lập đến nay, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tự hào là địa chỉ đáng tin cậy của nhiều người trong hành trình chăm sóc sức khỏe và nâng tầm sắc đẹp.

Đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày càng nhiều của mọi người, tại Khoa có tất cả các dịch vụ lớn nhỏ, bao gồm phẫu thuật (nâng ngực, nâng mũi, hút mỡ, cắt mí, thẩm mỹ vùng kín); chăm sóc, điều trị da (U máu, bớt máu, bớt sắc tố, nám, tàn nhang, mụn). Đến nay, Khoa đã ghi nhận kết quả điều trị hiệu quả, chất lượng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng.

Tác giả: Phạm Linh

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn