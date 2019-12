Điều tra vụ nữ tài xế gào thét, dọa đâm chết người đi đường và thách thức cơ quan công an

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ có biểu hiện say rượu, vừa lái xe ô tô với tốc độ cao, đánh võng, lạng lách, tạt đầu xe vừa liên tục gào thét, thách thức: ''Đâu, không có ai ra đây cho tao đâm, đền mấy trăm triệu chứ gì''.

Thậm chí, người này còn thách thức cả công an: ''Giờ mà công an chặn xe là tao đâm chết luôn''.

Nữ tài xế vừa lái xe, vừa gào thét chửi bới. (Ảnh: Cắt từ clip).

Liên quan đến sự việc trên, theo VTC, trưa 19/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết tiếp nhận thông tin về hành vi người phụ nữ lái ô tô có biểu hiện say rượu, vừa lái xe vừa gào thét, khóc lóc và thách thức cơ quan công an. Người này có tâm lý không bình thường.

“Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận thông tin về sự việc và đang tiến hành điều tra, làm rõ”, Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nói.

Theo báo Giao thông, dù bị báo chí và mạng xã hội phản ánh, lên án về hành vi lái xe trong tình trạng như người say rượu, vừa lái xe vừa livestream thách thức công an và người đi đường, nhưng trên trang facebook cá nhân Đỗ Thị Kim N., nữ tài xế ngông cuồng này vẫn bày tỏ thái độ "tự hào" và "thích thú" với dòng trạng thái: "Lại lên mặt báo" kèm link bài báo.

Ngay trên trang facebook cá nhân Đỗ Thị Kim N. này, vẫn để nguyên clip quay quá trình livestream hành vi lái xe trong tình trạng lắc lư như say rượu, vừa lái xe với tốc độ cao, đánh võng, lạng lách, tạt đầu xe vừa liên tục gào thét, đe doạ.

Sự ngang ngược, coi thường pháp luật và tính mạng người tham gia giao thông của nữ tài xế này khiến cộng đồng mạng bức xúc, để lại rất nhiều bình luận trên trang facebook Đỗ Thị Kim N. bày tỏ ý kiến phản đối và mong muốn cơ quan thực thi pháp luật phải xử lý nghiêm vi phạm.

Trước đó tháng 6/2018, Đỗ Thị Kim N. cũng có hành động lái xe ra giữa đường phố thị trấn Sa Pa (Lào Cai) để "ăn vạ" và chống đối lực lượng CSGT gây bức xúc dư luận. Thời điểm đó, Đỗ Thị Kim N. cũng thách thức và mời mọi người chửi mình thật nhiều, ai chửi hay sẽ được tặng ngay 500 nghìn đồng.

Video: Nữ tài xế vừa lái xe vừa gào thét, dọa đâm chết người đi.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: Báo Người đưa tin