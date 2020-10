Điều tra vụ người đàn ông bị đâm tử vong nghi do mâu thuẫn tiền bạc

Tối 3/10, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Trần Đình Vĩnh Lộc, Chủ tịch UBND thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người đàn ông tử vong.

Bà con, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Huỳnh C. (33 tuổi), trú tổ dân phố 3, thị trấn Khe Tre.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, anh C. có mượn của ông Trần Ngọc Hiệp (41 tuổi), trú tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre một số tiền. Mặc dù ông Hiệp đã nhiều lần liên hệ nạn nhân để đòi nhưng anh C. không chịu trả nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 17h10 ngày 1/10, nạn nhân gọi cho ông Hiệp, bảo ông này chạy qua nhà để trả tiền. Ngay lập tức, ông Hiệp liền chạy đến nhà của anh C.. Thế nhưng khi gặp nhau, anh lại tiếp tục hẹn ông Hiệp đến hôm khác sẽ trả nên giữa hai bên xảy ra cự cãi, xô xát.

Trong lúc xô xát, ông Hiệp lấy 1 con dao thủ sẵn trong người ra và đâm vào người anh C. khiến nạn nhân bị thương nặng. Phát hiện vụ việc, người thân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng anh C. đã không qua khỏi.

"Hiện tại, ông Hiệp đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra. Về phía chính quyền địa phương sau khi nắm được thông tin vụ việc, chúng tôi đã đến thăm hỏi và động viên gia đình. Đồng thời, tiến hành hỗ trợ gia đình tổ chức lo hậu sự cho anh C.", ông Lộc nói.

Được biết, anh C. đã lập gia đình và có 1 người con.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

