Điều tra vụ cụ bà 90 tuổi bị sát hại dã man tại nhà riêng

Chiều 30/7, đại diện Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với Công an huyện Tuần Giáo điều tra, làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 10h sáng cùng ngày, người dân sinh sống tại xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo bàng hoàng phát hiện cụ bà khoảng 90 tuổi tử vong tại nhà riêng, trên người có nhiều vết thương nặng.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Từ những dấu vết tại hiện trường, bước đầu Cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị sát hại, nghi phạm là nam thanh niên. Hiện lực lượng chức năng có thẩm quyền tiếp tục điều tra, khoanh vùng các đối tượng có nghi vấn đồng thời làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án của hung thủ.

Tác giả: Min

Nguồn tin: nguoiduatin.vn