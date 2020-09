Điều tra thông tin tố cáo CSGT vụt gậy vào mặt người vi phạm

Your browser does not support the video tag.

CSGT huyện Chiêm Hóa bị tố đánh người vi phạm (Video: Minh Tuệ).

Ngày 11/9, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và video một người phụ nữ mặt mũi sưng đỏ, khóc lóc đứng gần 3 cán bộ cảnh sát giao thông, ngay cạnh đó là một nam thanh niên được cho là chồng của chị này, dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc.

Theo nội dung video chia sẻ, nam thanh niên cho rằng vợ mình bị cảnh sát giao thông vụt gậy vào mặt vì không chấp hành hiệu lệnh dừng xe.

Nói về lý do không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, nam thanh niên cho biết, do đoạn đường đang vào khúc cua nên vợ anh này không kịp xử lý, không dừng xe máy lại được. Sau đó, cả hai bên xảy ra tranh cãi và người phụ nữ được một tài xế ô tô cho đi nhờ lên trung tâm y tế để sơ cứu.

Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 12/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Đào Đức Phương - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Chiêm Hóa cho biết, hiện đơn vị đã nắm được thông tin về vụ việc và đang cho các cán bộ cảnh sát giao thông có mặt trong vụ việc hôm đó làm báo cáo để làm rõ thông tin phản ánh.

Hình ảnh chị Mai tố CSGT huyện Chiêm Hóa dùng gậy đập vào mặt khiến chị này chảy máu mũi, miệng và mắt bị sưng đỏ (Ảnh cắt từ clip).

Cụ thể, theo Trung tá Phương, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát ngày 11/9/2020, Tổ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Chiêm Hóa thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tuyến đường QL3B từ thị trấn Vĩnh Lộc đi xã Yên Nguyên.

Khoảng 7h30 ngày 11/9/2020, Tổ công tác tiến hành tuần tra kiểm soát tại Km 267 + 300 thuộc thôn Cầu Cả, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang thì phát hiện 2 xe máy di chuyển với tốc độ cao, gồm, xe mô tô mang biển kiểm soát 22B1-190.15 do chị Nông Thị Mai (sinh năm 1999, trú tại xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) cầm lái chở theo chồng là anh Nguyễn Đức Giang đi trước. Đi ngay phía sau là xe gắn máy do anh Nông Đức Anh (sinh năm 2003, trú tại xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Cả 2 xe di chuyển theo hướng thành phố Tuyên Quang đi Chiêm Hóa.

Tổ công tác nhận thấy xe 22B1-190.15 không có gương chiếu hậu và chạy với tốc độ cao, có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông nên anh Đoàn Như Luận - Tổ viên của Tổ công tác đã dùng gậy chỉ huy giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì chị Nông Thị Mai không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) mà lao thẳng xe vào vị trí anh Đoàn Như Luận đứng (khiến anh Luận phải nhảy lùi về phía sau tránh) và tiếp tục tăng ga bỏ chạy về hướng Chiêm Hóa.

Một lúc sau thì nhóm Mai, Giang, Anh quay xe lại và nói bị CSGT vụt gậy vào mặt. Quan sát thấy chị Nông Thị Mai bị thương ở vùng mặt nên tổ công tác đã nhờ xe ô tô đi đường và cùng chị Nông Thị Mai và anh Nguyễn Đức Giang đến Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa để kiểm tra vết thương và điều trị.

Sau khi thăm khám, chị Mai được chẩn đoán vỡ xương cánh mũi phải (Ảnh: CTV).

"Hiện nay, đơn vị đang phối hợp với Đội điều tra Tổng hợp, Công an huyện Chiêm Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc từ thông tin phản ánh của người dân. Chúng tôi nhất định sẽ làm rõ vấn đề này, nếu có vi phạm sẽ xử lý công khai vụ việc", Trung tá Đào Đức Phương nhấn mạnh.

Thông tin từ Công an huyện Chiêm Hóa cho biết, hiện Công an huyện này cũng đã tiếp nhận đơn thư của anh Nguyễn Đức Giang (chồng chị Mai) để tiến hành xác minh, làm rõ theo quy định.

