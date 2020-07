Điều ít biết về hai ái nữ kín tiếng nhà nguyên Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Ngày 11/7, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa (nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trước đó vào năm 2016, bà Thoa cũng từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách về mặt Đảng do có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Bóng đèn Điện Quang (tháng 1/2004 - 5/2010). Ngày 28/7/2017, bà Thoa có đơn xin nghỉ công tác với lý do cá nhân. Nửa tháng sau đó, Thủ tướng ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Đến ngày 29/8/2017, Bộ Công Thương chính thức ban hành quyết định cho bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9. Tổng cộng, bà Thoa có 18 năm gắn bó với Điện Quang, đặc biệt là giai đoạn cổ phần hóa, niêm yết trên sàn chứng khoán. Theo đánh giá, trong giai đoạn bà Thoa chèo lái, Điện Quang đã có sự phát triển đáng ghi nhận. Doanh thu năm 2010 (năm cuối cùng bà Thoa lãnh đạo) đạt khoảng 650 tỷ đồng. Điện Quang còn xuất khẩu bóng đèn đi hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Giai đoạn phát triển nhanh nhất khoảng năm 2014-2016. Đỉnh điểm vào tháng 4/2016, cổ phiếu của Điện Quang lên mức trên 77.000 đồng/cổ phiếu. Nhờ vậy, cũng trong năm này, bà Thoa lọt top những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam năm 2016.