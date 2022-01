Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, Công an

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 30/12, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 571/QĐ-BQP về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng Việt Nam; điều động, bổ nhiệm Đại tá Bùi Hồng Thanh, Phó Cục trưởng Cục Trinh sát giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Thực hiện các quyết định trên, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị bàn giao công việc theo chức trách, nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác của Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam chúc mừng Đại tá Võ Tiến Nghị và Đại tá Bùi Hồng Thanh.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam chúc mừng Đại tá Võ Tiến Nghị và Đại tá Bùi Hồng Thanh, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến mong muốn trên cương vị công tác mới, 2 đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng ngày càng lớn mạnh, đáp ứng hiệu quả nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới.

Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trao quyết định và chúc mừng đồng chí Trần Xuân Phú.

Ngày 30/12, Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho đồng chí Trung tá Trần Xuân Phú.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình chúc mừng đồng chí Trần Xuân Phú.

Chúc mừng Trung tá Trần Xuân Phú được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình Phạm Văn Sơn mong rằng với bản lĩnh công tác, kinh nghiệm thực tiễn, trên cương vị mới, Trung tá Trần Xuân Phú sẽ tiếp tục phát huy năng lực, không ngừng nỗ lực cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình./.

Nguồn tin: Báo Chính phủ