Điều động, bổ nhiệm nhân sự 2 tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu trao quyết định cho đồng chí Hồ Phi Triều.

Ngày 12/1, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao Quyết định số 5199/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Hồ Phi Triều, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm chức vụ mới.

* Trước đó, ngày 11/1, đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Quyết định số 09/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum;

Tại Quyết định số 10/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Kong Tum bổ nhiệm ông Huỳnh Mười, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum;

Tại Quyết định số 11/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Lưu giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum;

Tại Quyết định số 12/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Y Phiếu, Trưởng phòng Phát thanh – Truyền hình các thứ tiếng dân tộc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum./.

