Điều động, bổ nhiệm nhân sự 2 tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long;

Đồng chí Lê Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Tân được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long;

Đồng chí Phạm Minh Hoàng, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Huyện ủy Bình Tân, nhiệm kỳ 2020- 2025;

Đồng chí Nguyễn Minh Thiện, Phó Bí thư Tỉnh đoàn được điều động, giới thiệu bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016- 2021;

Đồng chí Trần Văn Bé Năm, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Vĩnh Long;

Đồng chí Lưu Nhất Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long;

Đồng chí Đoàn Thanh Tú, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy- Thư ký đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long;

Đồng chí Trần Thị Mỹ Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị TP Vĩnh Long được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Vĩnh Long;

Đồng chí Lê Thanh Tâm, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long.

Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long;

Đồng chí Phan Hữu Danh, Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, thanh tra tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long;

Đồng chí Phan Thanh Hoàng, Chánh Văn phòng Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long;

Đồng chí Đinh Quang Huy, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và chất lượng công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long mong muốn các đồng chí được điều động, bổ nhiệm tiếp tục nỗ lực, phấn đấu phát huy kinh nghiệm trong quá trình công tác để tiếp cận công việc mới, bám sát thực tiễn công việc, tiếp tục đổi mới tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý và công tác chỉ đạo, điều hành, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh thần đoàn kết hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tập thể cơ quan, đơn vị giao phó.

Lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an), UBND tỉnh Cà Mau trao quyết định và chúc mừng Thượng tá Trần Văn Thi.



* Ngày 13/12, tại Công an tỉnh Cà Mau, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Trần Văn Thi, Trưởng Công an huyện Trần Văn Thời, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

