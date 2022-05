Điều động, bổ nhiệm hai Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an

Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn các đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Đại tá Trương Thọ Toàn đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn các đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Đại tá Trương Thọ Toàn đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đỗ Văn Hoành chúc mừng các đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Đại tá Trương Thọ Toàn nhận nhiệm vụ mới. Trung tướng Đỗ Văn Hoành tin tưởng với kinh nghiệm, bản lĩnh của mình, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Đại tá Trương Thọ Toàn tiếp tục phát huy những thành tích, cùng với tập thể lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tá Trương Thọ Toàn và Đại tá Nguyễn Minh Tuấn vui mừng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Phú Thọ và đặc biệt là cán bộ chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội cũng như các đơn vị đã từng công tác giúp đỡ, ủng hộ, động viên để bản thân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Vinh dự khi nhận quyết định bổ nhiệm Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Đại tá Trương Thọ Toàn và Đại tá Nguyễn Minh Tuấn hứa tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết, trí tuệ tập thể, cùng với lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trương Thọ Toàn từng là Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT và Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn từng là Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trước khi được Bộ Công an điều động về giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Tác giả: A.N

Nguồn tin: An Ninh Thủ Đô