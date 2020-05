Điều động, bổ nhiệm 13 lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an TP HCM

Quyết định về công tác cán bộ được lãnh đạo Bộ Công an ký vào ngày 14-5 và gửi đến các Cục, Bộ tư lệnh thuộc Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP HCM.

Theo đó, điều động thượng tá Huỳnh Hữu Tánh, Phó trưởng Công an quận 11 đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Hóc Môn.

Điều động đại tá Phạm Xuân Thao, Trưởng Công an quận 4 đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an quận 11.

Điều động thượng tá Phạm Đình Ngọc, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an quận 12.

Điều động đại tá Huỳnh Kim Thanh, Trung Đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy.

Bổ nhiệm trung tá Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó trưởng Phòng an ninh chính trị nội bộ giữ chức vụ Trưởng phòng.

Bổ nhiệm trung tá Nguyễn Tuấn Kiệt, Phó trưởng Công an quận Phú Nhuận giữ chức vụ Trưởng Công an quận Phú Nhuận.

Điều động thượng tá Nguyễn Nhật Thành, Phó trưởng Công an quận 1 đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an quận Bình Tân.

Điều động thượng tá Huỳnh Viết Tuấn, Phó trưởng Công an quận 8 đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Cần Giờ.

Điều động đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Công an quận Tân Phú đến nhận công tác và giữ chức vụ Trung Đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động.

Điều động thượng tá Nghiêm Văn Út, Phó trưởng Công an quận Bình Tân đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Điều động trung tá Nguyễn Đình Dương, Phó trưởng Công an quận 2 đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an quận 4.

Điều động thượng tá Nguyễn Hoài Nam, Phó trưởng Công an quận 10 đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an quận 7.

Điều động trung tá Lê Quang Phúc, phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an quận 10.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động