Điều chuyển Phó Công an quận 10 vào khách sạn với thuộc cấp về Công an TP.HCM

“Việc cung cấp thông tin liên quan đến anh H. thuộc thẩm quyền của Công an TP.HCM. Cả Quận uỷ, UBND và Công an quận 10 cũng không thể thông tin cho báo chí. Đến nay, việc xử lý về mặt Đảng như thế nào thì Quận uỷ cũng chưa nhận được thông tin phối hợp từ phía Công an TP.HCM nên không thể cung cấp thông tin gì thêm”, đại diện Quận uỷ Quận 10 trả lời phóng viên Ngày Nay.

Để làm rõ thêm thông tin, phóng viên tiếp tục liên lạc với UBND Quận 10 thì cơ quan này cung cấp công văn với nội dung: "Sau khi xem xét đề nghị liên quan đến cán bộ công an thuộc thẩm quyền quản lý của Công an TP.HCM, văn phòng HĐND, UBND quận 10 chuyển đề nghị đến Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết, trả lời báo chí".

Đại diện Công an quận 10 khẳng định, vụ việc này chỉ có Công an TP.HCM mới đủ thẩm quyền phát ngôn: “Đây là chỉ đạo của Công an thành phố, tất cả các vụ việc trên địa bàn, Công an 24 quận huyện sẽ báo cáo về Công an thành phố, từ cơ sở này, Công an thành phố sẽ phát ngôn chính thức với báo chí”.

Trước đó, cuối tháng 8/2020, một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải clip kèm thông tin ông H.T.H, mang cấp bậc Thượng tá, là Phó trưởng Công an quận 10 bị bắt quả tang ở chung phòng với một nữ cấp dưới tại khách sạn ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

