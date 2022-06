Điện thoại với mặt lưng trong suốt 'cực chất'

Mặt lưng trong suốt trên Nothing Phone 1 hiển thị một số các linh kiện bên trong như hệ thống camera, sợi cáp kết nối các bản mạch, module sạc không dây. Tuy nhiên, Nothing Tech phủ lớp màu xám để chỉ hiển thị các thành phần bên trong một cách tinh tế nhất. Cạnh bên của máy vẫn là phím tăng giảm âm lượng và nút nguồn đặt ở cạnh phải. Theo thông tin nhận được, Nothing Tech sẽ mang đến cho người dùng một chiếc điện thoại với nhiều chất liệu khác nhau và được chọn theo quy chuẩn riêng biệt.

Về cấu hình, Nothing Phone 1 sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon (đây có thể là Snapdragon Gen 1), hỗ trợ sạc không dây, được cài trên nền tảng Android 12 với giao diện do chính hãng tùy biến mang tên Nothing OS. Hãy cùng chờ xem, Nothing Tech sẽ mang đến cho chúng ta những bất ngờ nào khác nữa không nhé. Nothing Phone 1 sẽ ra mắt vào ngày 12/7 tới đây.

Nguồn tin: ĐSPL/NĐT