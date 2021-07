Diễn biến mới vụ vợ nhảy lên nắp capo, bắt quả tang chồng ngoại tình: Chính thất bị hành hung giữa đường

Vụ việc cô vợ ở Thanh Hóa bắt quả tang chồng đi cùng gái lạ, nhảy lên nắp capo, yêu cầu người trong xe xuống nói chuyện thì chồng nhấn ga phóng đi đang nhận được sự quan tâm đặc biệt lớn của dư luận.

Mới đây, phần 2 của sự việc đã được người dân quay lại, đăng tải lên mạng xã hội. Theo chia sẻ của người đăng tải, sau khi cố bám trụ vào capo ô tô khi chồng rồ ga đi, người vợ đã bị ngã đập đầu xuống đất.

Phát hiện ra sự việc, gã chồng bội bạc đã dừng xe lại bên đường. Vợ liên tục gào thét, khóc lóc thảm thiết: "Ai cứu tôi!". Trong khi đó chồng giữ chặt tay, bất ngờ tát thẳng vào mặt người vợ.

Quá uất hận, đau đớn, vợ cố gắng vùng tay ra, chân trần chạy đòi đi tìm cô bồ nhí của chồng bằng được.

Your browser does not support the video tag.

Người chồng bội bạc dừng xe, giữ chặt tay vợ rồi hành hung trước sự chứng kiến của nhiều người dân xung quanh.

Hiện vẫn chưa rõ kết quả của vụ đánh ghen ra sao nhưng cư dân mạng đã đổ dồn chỉ trích về phía tên chồng tệ bạc. Hành động ngoại tình, cố bảo vệ bồ nhí, hành hung người vợ bao năm "đầu ấp tay gối" là điều không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên có ý kiến cho rằng cách xử lý của vợ trong câu chuyện này không hợp lý, quá nguy hiểm, coi thường mạng sống của bản thân.

"Hành động của gã chồng bội bạc thật không thể chịu được, xem mà lạnh sống lưng, chỉ sợ chị vợ bị ngã văng xuống đất lại vỡ đầu mẻ trán. Đã thế lại còn đánh cả vợ để bảo vệ bồ nhí, tức thật chứ".

"Nếu mình là chị vợ mình sẽ không bao giờ lên nắp capo như thế, quá nguy hiểm. May mắn là không sao chứ hắn ta mà cứ phi nhanh thì không biết chuyện gì đã xảy ra nữa".

"Biết là tức, là giận nhưng vợ hành động liều lĩnh, coi thường mạng sống của mình quá".

Tác giả: Diệu Thùy

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc