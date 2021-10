Diễn biến mới nhất vụ bà Phương Hằng và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố lẫn nhau

Ngày 14/10, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (PC01) đã chuyển đơn của bà Nguyễn Phương Hằng (ngụ quận 3, TPHCM, Tổng Giám đốc Cty Đại Nam - Bình Dương) tố giác ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) tới Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ các mạnh thường quân...

Trong diễn biến ở chiều ngược lại, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Ban đầu, Công an TPHCM tiếp nhận đơn của nam ca sĩ, nhưng sau khi xem xét, Công an TPHCM đã chuyển đơn của Đàm Vĩnh Hưng đến Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã mời Đàm Vĩnh Hưng đến làm rõ các nội dung trong đơn mà nam ca sĩ tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

