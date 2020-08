Điểm danh những mẫu xe đang có mức giảm giá “khủng” trong tháng 8

Mitsubishi Pajero: Giảm giá 200 triệu đồng đẩy hàng tồn

Theo thông tin có được, Mitsubishi Việt Nam đang chuẩn bị cho việc ra mắt phiên bản mới của mẫu SUV Pajero Sport.

Chính vì vậy, hiện tại, nhiều đại lý Mitsubishi đang đưa ra mức giảm giá mạnh đối với mẫu xe này. Đặc biệt là Pajero Sport bản máy dầu 2.4L 4x2 MT đời 2019 hiện được nhiều đại lý giảm giá tới gần 200 triệu đồng. Điều này khiến giá xe xuống chỉ còn 780 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo các đại lý, số lượng xe đối với phiên bản này còn không nhiều.

Tại Việt Nam, Pajero Sport là mẫu SUV hạng D cạnh tranh cùng các mẫu: Ford Everest, Toyota Fortuner, Nissan Terra, Hyundai SantaFe... Nhưng so với các đối thủ, doanh số của mẫu xe này không mấy khả quan.

Pajero Sport Diesel 4x2 MT được trang bị động cơ dầu 2.4 lít phun nhiên liệu trực tiếp, cho công suất 181 mã lực, mô-men cực đại 430 Nm tại 2.500 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Ford Everest: Giảm tiền mặt, tặng kèm phụ kiện từ 60 - 130 triệu đồng

Trong tháng 8/2020, các phiên bản của Everest đều được Ford Việt Nam giảm giá đồng loạt. Trong đó, Everest Titanium 2.0L AT 4WD và 4x2 được giảm 20 triệu đồng; còn phiên bản Everest Trend 2.0L AT 4x2 giảm tới 50 triệu đồng; Cuối cùng là 2 phiên bản Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 và 2.0L MT 4x2 được hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ, tổng trị giá khoảng 75 triệu đồng.

Cùng với chương trình giảm giá của hãng, nhiều đại lý cũng tung ra những ữu đãi riêng cho khách hàng mua Everest như tặng tiền, tặng phụ kiện... Nếu tính tổng cộng hai mức giảm của đại lý và hãng, mẫu Everest hiện có mức giảm từ 60 -140 triệu đồng (tùy phiên bản và đại lý).

Tại Việt Nam, Ford Everest có năm phiên bản có giá bán từ 999 triệu đồng - 1,399 tỷ đồng và 2 tùy chọn động cơ: Động cơ Single Turbo Diesel 2.0L - i4 TDCi mang đến công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 10 cấp tùy phiên bản. Truyền sức mạnh động cơ đến bánh xe là hệ dẫn động cầu sau cho 4 phiên bản thấp cấp trên Ford Everest.

Thứ hai là động cơ Bi-Turbo Diesel 2.0L - i4 TDCi cho công suất 213 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm cùng hộp số tự động 10 cấp kết hợp với hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian thông minh 4WD.

Chevrolet Trailblazer: Giảm giá 100 triệu đồng

Theo tìm hiểu của PV, hiện mẫu SUV của Chevrolet đang được đại lý giảm giá khoảng 100 triệu đồng cho các mẫu sản xuất năm 2019 và mức giảm này có thể còn cao hơn tùy vào đại lý. Việc giảm giá này được áp dụng cho các mẫu Trailblazer được sản xuất từ năm 2019 còn tồn lại và số lượng xe này trên toàn quốc còn không nhiều.

Tại Việt Nam, Chevrolet Trailblazer (giá từ 885 - 1.066 triệu đồng) là mẫu SUV 7 chỗ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thuộc phân khúc SUV hạng D, cạnh tranh các đối thủ như: Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Ford Everest, Hyundai Santa Fe. Trailblazer hiện là một trong hai sản phẩm, bên cạnh bán tải Colorado thuộc thương hiệu Chevrolet còn được phân phối tại Việt Nam thông qua VinFast sau khi hãng xe Việt mua lại hoạt động của GM Việt Namhồi tháng 6/2018.

Phiên bản cao cấp nhất của SUV này được trang bị động cơ Diesel 2.5L tăng áp với công suất tối đa 180 tại 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 440 Nm tại 2.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động hai cầu.

Toyota Fortuner: Tặng bảo hiểm và bảo dưỡng - 55 triệu đồng

Trong tháng 8/2020, khi khách mua xe Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 và 2.4 MT 4x2 và thanh toán 100% sẽ được tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ và gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm hoặc 100.000 km. Tổng trị giá của khuyến mại này vào khoảng 55 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Toyota Fortuner hiện được phân phối với 6 phiên bản, bao gồm cả xe lắp ráp (CKD) và xe nhập khẩu (CBU) với giá bán từ 1,033 - 1,354 tỷ đồng.

Honda CR-V: Ưu đãi 90 triệu đồng

Vừa được giới thiệu tại Việt Nam theo dạng lắp ráp, Honda CR-V đã được các đại lý tung ra chương trình ưu đãi “khủng”.

Cụ thể, khách hàng mua CR-V 2020 hiện tại xe được tặng gói phụ kiện và bảo hiểm thân vỏ từ 70 – 90 triệu đồng.

Honda CR-V 2020 được phân phối với 3 phiên bản E, G và L cùng giá bán tương ứng là 998 triệu đồng, 1,048 tỷ đồng và 1,118 tỷ đồng.

Đặc biệt, với việc lắp ráp tại Việt Nam, Honda CR-V 2020 còn được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ đến hết năm 2020. Nhờ đó việc chi phí lăn bánh khi mua xe cũng giảm thêm vài chục triệu đồng./.