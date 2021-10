Đi xe "cà tàng" vượt 2000km về quê, đôi vợ chồng vỡ òa khi nhận được món quà đặc biệt của mạnh thường quân trên đường

Vợ chồng anh Hưng dự định đi từ Bình Dương về Nghệ An trên chiếc xe máy "cà tàng". Sở dĩ nó được gọi như vậy bởi chiếc xe đã quá cũ, hoen rỉ khắp nơi, đầu xe vỡ tung, gần như chỉ còn lại khung rất nguy hiểm.

Biết được hoàn cảnh khó khăn đó nên ngay khi đôi vợ chồng vượt 270km tới Đăk Nông, một mạnh thường quân đã quyết định tặng một chiếc xe "xịn" hơn để cả 2 có thể tiếp tục chuyến hành trình hồi hương an toàn.

Dự định đi từ Bình Dương về Nghệ An trên xe "cà tàng", đôi vợ chồng vỡ òa cảm xúc khi được mạnh thường quân ở Đăk Nông tặng xe máy mới (Nguồn clip: Page Nghệ An)

Trước sự chứng kiến của người dân xung quanh, người đàn ông tốt bụng cho biết chiếc xe mới được mua lại với giá 5,5 triệu đồng. Mạnh thường quân cũng trao tay giấy tờ xe và cho biết vì tình huống khẩn cấp nên sẽ không làm hợp đồng mua bán hay giấy ủy quyền gì hết:

"Tôi thấy chiếc xe không đủ an toàn cho anh chị đi về Bắc, xa quá tới 2000km mà đi xe này làm sao tới được. Tôi xin hỗ trợ anh chị để có phương tiện về quê được an toàn.



Tôi trao cho anh chị để anh chị đi về thôi còn vấn đề pháp lý tôi không tính tới. Vì khẩn cấp nên không thể làm giấy ủy quyền, hợp đồng mua bán gì hết. Tôi tạo điều kiện cho anh chị về quê được mà thôi, còn về quê rồi xe này như nào tôi không cần biết".

Không dừng lại ở việc cho xe, mạnh thường quân đã đổ đầy bình xăng cho 2 vợ chồng. Bên cạnh đó còn chuẩn bị sẵn 1 ca xăng riêng và cho 1 triệu tiền mặt để làm lộ phí đi đường.

Vợ chồng anh Hưng xúc động khi nhận được sự giúp đỡ từ những người xa lạ trên đường

Nhận được sự giúp đỡ tuyệt vời của những người xa lạ trên đường, anh Hưng xúc động chia sẻ: "Em cảm ơn tất cả anh chị, mọi người ở đây đã giúp đỡ nhà em, mua xe cho em để về quê an toàn".

Ngay khi được chia sẻ lên mạng xã hội, câu chuyện đã nhận được hàng nghìn lượt thích của dân mạng. Ai ai cũng xúc động trước hành động đẹp và kịp thời của mạnh thường quân. Mong rằng có "con ngựa chiến" mới này sẽ giúp cho quãng đường còn lại của 2 vợ chồng dễ dàng hơn.

"Trời ơi chiếc xe cũ kia thì làm sao mà đi 2000km được, 2 vợ chồng thật may mắn khi gặp được người tốt".

"Suốt những ngày qua đọc được nhiều câu chuyện ấm lòng của người dân dành cho những người về quê mà mình cảm động thật sự. Cảm ơn những tấm lòng tốt của mọi người".

"Qúa tuyệt vời luôn anh ơi!"

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc