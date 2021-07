Đi tiêm vắc xin Covid-19 thì bắt quả tang chồng ngoại tình, 'chính thất' bị 'tiểu tam' dùng ghế đánh trả

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, để dịch bệnh sớm được khống chế, nhiều quốc gia đang cố gắng để toàn dân được tiêm vắc xin phòng bệnh. Mới đây, một người phụ nữ Brazil đi tiêm chủng thì bất ngờ gặp chồng cũng dẫn nhân tình tới đây tiêm.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, người vợ đi cùng một cô bạn. Bắt quả tang chồng ngoại tình, cô không thể nhẫn nhịn được, liền lao vào đánh “tiểu tam” tới tấp. Người bạn của cô cũng lao vào giúp đỡ.

Chứng kiến cảnh này, gã chồng bội bạc liền lao vào can ngăn, giúp đỡ nhân tình. Tuy nhiên, “con giáp thứ 13” này cũng không vừa, cô ta cầm cả chiếc ghế ném về phía “chính thất”. 4 người lao vào ẩu đả gây náo loạn cả trung tâm tiêm chủng.

Vụ ẩu đả kéo dài suốt 15 phút và được người xung quanh quay lại, đăng tải trên mạng xã hội. Theo một số nguồn thông tin, không ai bị bắt cũng như bị thương trong vụ việc này.

Người đăng tải đoạn video cho biết, sau khi vụ việc kết thúc, trung tâm tiêm chủng vẫn tiếp tục hoạt động để tiêm vắc xin cho người dân. Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Một số người bình luận:

“Đúng là bất ngờ mà. Đi tiêm phòng thôi cũng bắt gặp ‘tiểu tam’. Người vợ nào mà chịu đựng được chứ”,

“Biết việc chồng ngoại tình thật khó chấp nhận nhưng người vợ làm như vậy cũng không đúng, cả 4 người gây náo loạn cả trung tâm tiêm chủng gây ảnh hưởng rất nhiều người”,

“Ả tiểu tam ghê thật, cầm cả ghế đánh chính thất. Tôi chưa bao giờ thấy nhân tình nào mà ghê gớm tới vậy”.

