Đi dọc Quốc lộ 1A từ Hà Nội vào Đà Nẵng chơi gây ra nhiều vụ sàm sỡ trẻ em, phụ nữ

Ngày 8/6, Công an thành phố Đồng Hới, Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Minh Cương (SN 1990), quê quán Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định, trú phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Vũ Minh Cương.

Ngày 4/6, nhận được tin báo từ người dân về việc bị đối tượng lạ mặt ép xe sàm sỡ, trẻ em, phụ nữ trên đường phố, Công an thành phố Đồng Hới đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự chủ công phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành truy tìm đối tượng. Những trinh sát giỏi nhất của Công an TP Đồng Hới hầu như không ngủ để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Đối tượng gây ra các vụ sàm sỡ phụ nữ trên đường liên tục di chuyển, khó định dạng những với tinh thần quyết tâm sớm làm rõ, bắt giữ đối tượng để tránh hoang mang cho người dân khi tham gia giao thông, chỉ 48 tiếng đồng hồ sau khi nhận được tin báo, Công an TP Đồng Hới đã bắt giữ được đối tượng.

Chiếc xe máy Cương dùng chạy từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan Công an, ngày 3/6, Vũ Minh Cương điều khiển xe máy mang biển số 30P4-7813 di chuyển từ Hà Nội vào thành phố Đà Nẵng để đi chơi. Trên đường đi dọc Quốc lộ 1A qua nhiều tỉnh, thành phố, đối tượng nhiều lần cho xe áp sát trẻ em gái, phụ nữ để sàm sỡ hàng chục trường hợp.

Vào Quảng Bình, bước đầu Công an TP Đồng Hới đã làm rõ đối tượng Vũ Minh Cương gây ra 10 vụ sàm sỡ (tại huyện Quảng Trạch 2 vụ ở xã Quảng Đông và xã Quảng Phú, huyện Bố Trạch 1 vụ ở thị trấn Hoàn Lão, TP Đồng Hới 5 vụ ở xã Lộc Ninh, phường Đồng Phú và phường Bắc Lý, huyện Quảng Ninh 2 vụ ở thị trấn Quán Hàu và xã Gia Ninh).

Đối tượng bị Công an thành phố Đồng Hới bắt giữ khi trên đường từ Đà Nẵng về lại Hà Nội.

Sau khi gây ra nhiều vụ sàm sỡ ở địa bàn Quảng Bình, đối tượng Vũ Minh Cương đã chạy xe vào Đà Nẵng. Cương đã bị Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đồng Hới bắt giữ khi đang trên đường quay trở về Hà Nội.

Tác giả: Sông Lam

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân