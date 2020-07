Derby SLNA vs HL Hà Tĩnh: Nỗi khát khao ở đôi bờ Bến Thủy

Cách đây 2 ngày, Trương Thanh Tùng - một CĐV nhiệt thành của SLNA ở phía Nam đã thu xếp công việc, thậm chí “gửi” vợ và con nhỏ về Cần Thơ nhờ ông bà ngoại chăm giúp để bay ra Vinh nhằm chứng kiến trận đấu mang tính lịch sử này. Nói như Thanh Tùng: “Dù ở Nghệ An hay Hà Tĩnh thì chúng tôi đều là người xứ Nghệ, nên đây là trận đấu mà tôi cùng người dân nơi đây mong chờ rất lâu, kể từ ngày Nghệ Tĩnh tách ra thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh năm 1992”.

Cần nhắc lại, năm 1992, sau khi Nghệ Tĩnh tách thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đội bóng Sông Lam Nghệ Tĩnh khi ấy đã sáp nhập vào tỉnh Nghệ An và đổi tên thành Sông Lam Nghệ An (SLNA) như ngày nay; còn Hà Tĩnh gần như trở thành vùng trắng bóng đá đỉnh cao trong suốt thời gian dài. Mãi đến năm 2019, khi đội bóng trẻ Hà Nội được chuyển giao về Hà Tĩnh và đổi tên thành HL Hà Tĩnh, sau đó góp mặt ở V.League từ mùa giải năm nay, người xứ Nghệ mới lần đầu được chứng kiến trận derby Nghệ Tĩnh ở đấu trường cao nhất của Việt Nam.

Khoan bàn đến việc HL Hà Tĩnh chưa mang đậm chất địa phương khi cầu thủ của CLB này hầu hết xuất thân từ những nơi khác, nhưng chí ít lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đang muốn đặt những viên gạch đầu tiên cho bóng đá quê nhà trước khi xây dựng một nền móng vững chắc trong tương lai. Bên cạnh đó, sự thể hiện của thầy trò HLV Phạm Minh Đức ở lần đầu góp mặt tại V.League đã và đang làm những người hâm mộ Hà Tĩnh cảm thấy hài lòng. Thế nên, chẳng ngạc nhiên khi những trận đấu của HL Hà Tĩnh trên sân nhà luôn rất đông khán giả, thậm chí “vỡ sân” như cuộc tiếp đón Hà Nội FC ở vòng 4 vừa qua…

Sau thời gian rất dài, hai đội bóng cùng dòng máu xứ Nghệ sẽ đối đầu nhau ở V.League, nên có thể hiểu sự háo hức mong chờ của những người yêu bóng đá ở đôi bờ sông Bến Thủy - nơi phân ranh hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Chuẩn bị cho trận đấu này, CĐV Hà Tĩnh đã lên kế hoạch sẽ có khoảng 10 xe bus 50 chỗ, chưa kể xe cá nhân, sang thành phố Vinh “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức. Trong khi đó, cả ngàn CĐV Nghệ An cũng chuẩn bị cho màn tiếp đón CĐV Hà Tĩnh ngay chân cầu Bến Thủy vào trưa 12/7, sau đó CĐV cả hai đội sẽ diễu hành xung quanh thành phố Vinh trước khi vào sân xem trận đấu. Đây có lẽ là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam được chứng kiến hình ảnh CĐV đội chủ nhà tiếp đón trọng thị CĐV đội khách như thế.

Dẫu đã lên kế hoạch mang tính hữu hảo như vậy, nhưng thực tế CĐV hai đội vẫn mong đội bóng con cưng sẽ giành kết quả có lợi trong trận derby này. Vì nói như CĐV Thanh Tùng: “SLNA vừa trải qua 3 trận thua liên tiếp, nên tôi muốn đội nhà sẽ giành được chiến thắng trong trận đấu này nhằm lấy lại hình ảnh và cải thiện thứ hạng. Nhưng nếu hai đội hòa có lẽ cũng không ai buồn”.

Ở đôi bờ Bến Thủy có một trận đấu đang rất được mong chờ…

Lên kế hoạch xem chung trận derby xứ Nghệ

Ở khu vực phía Nam, các CĐV SLNA và HL Hà Tĩnh đã lên kế hoạch cùng xem chung trận derby SLNA - HL Hà Tĩnh vào cuối tuần tại Bình Dương và TP.HCM. Trước đó, trong trận Sài Gòn FC - HL Hà Tĩnh (vòng 6) trên sân Thống Nhất, CĐV SLNA và HL Hà Tĩnh đã cùng nhau phủ kín khán đài C để cổ vũ thầy trò HLV Phạm Minh Đức, qua đó tạo nên một hình ảnh rất đẹp của người xứ Nghệ.



Tác giả: ĐỖ TUẤN

Nguồn tin: bongdaplus.vn