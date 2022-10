Đến thăm nhà con trai, mẹ phát hiện thi thể người phụ nữ trong phòng ngủ

Tối 24/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ người phụ nữ chết với vết thương ở đầu.

Cụ thể, khoảng 13h30 cùng ngày, bà H.T.T.H (SN 1961, trú phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) đến nhà con trai là T.H.H (SN 1985, ở xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng).

Khi lên phòng ngủ tầng 2, bà H. phát hiện chị L.T.L.D (SN 1993) chết trong tư thế nằm úp trên giường, có nhiều vết máu xung quanh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố phối hợp với Công an huyện An Dương nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

