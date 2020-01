"Đêm hội Sắc xuân miền Tây" 2020 - một không gian văn hoá đậm bản sắc

Tới dự đêm hội có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các Sở ban ngành.

Các đại biểu dự đêm hội.

Miền tây Nghệ An bằng 2/3 diện tích tự nhiên của tỉnh, dân số khoảng 1,2 triệu người, là cái nôi văn hóa của đồng bào Thái, Mông, Thổ, Khơ Mú, Ơ Đu,...

Tiết mục văn nghệ trong đêm hội.

Chương trình nghệ thuật Đêm hội sắc xuân miền Tây hàng năm hội tụ văn hóa đa màu sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng cao của tỉnh. Ngoài việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, đêm hội còn là dịp để quảng bá hình ảnh tươi đẹp của mảnh đất, con người nơi đây đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đêm hội.

Phát biểu tại đêm hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh: Miền Tây Nghệ An là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây thành một trong những vùng trọng điểm của tỉnh, gắn vùng nguyên liệu với khai thác, chế biến các sản phẩm nông, lâm, công nghiệp có chất lượng và giá trị cao. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư cho công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế, trong đó có kinh tế du lịch.

Sắc xuân nơi miền Tây xứ Nghệ.

Sau tiếng trống khai hội là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Ngoài các tiết mục do nghệ sỹ diễn viên của Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An còn có sự tham gia của hơn 300 nghệ sỹ, diễn viên và nghệ nhân đến từ các Đội nghệ thuật quần chúng của các huyện. Đó là nét văn hóa đặc sắc riêng của Quỳ Hợp, là sức sống mới trên bản Ơ Đu Tương Dương, là Phong tục thờ thần Mặt Trời và thần Mặt Trăng, đồng bào Thái - Quỳ Châu, hay là điệu hát Tơm của đồng bào Khơ Mú- Nghĩa Đàn....

Đến với lễ hội năm nay, ngoài những phong tục, văn hóa đặc sắc, du khách còn được cảm nhận tình người đằm thắm, mộc mạc của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Chương trình văn nghệ đặc sắc trong đêm hội.

Một mùa xuân mới đã cận kề, Đêm hội sắc xuân miền Tây được tổ chức đã tạo nên một không gian văn hóa cho các đồng bào dân tộc được hội tụ, được thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo. Những âm thanh của cồng chiêng, những nghi lễ bí ẩn, những điệu múa, điệu nhảy rộn rã, những món ăn đậm hương vị núi rừng... khiến bất cứ ai khi đến đây cũng say lòng và cùng hướng tới một năm mới an lành, mùa màng bội thu./.

Tác giả: Bùi Thọ - Hữu Song

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An