Đề xuất trang bị máy bay cho lực lượng cảnh sát cơ động

Cho ý kiến, đại biểu Quản Minh Cường (Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) cho rằng, việc cảnh sát cơ động được sử dụng máy bay đã được quy định trong Pháp lệnh cảnh sát cơ động. Theo đó, Cảnh sát cơ động được ưu tiên trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, máy bay, tàu thủy, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và trang thiết bị đặc chủng chuyên dụng hiện đại.

“Cảnh sát cơ động phải đối mặt với tội phạm nguy hiểm, sử dụng trang thiết bị hiện đại như tội phạm buôn bán ma túy nên sử dụng máy bay là cấp thiết và cần thiết", đại biểu Quản Minh Cường.

Đại biểu đoàn Đồng Nai cũng viện dẫn, Luật Hàng không do Quốc hội thông qua cũng đã nêu về hoạt động của máy bay công vụ, bao gồm máy bay quân sự, máy bay chuyên dụng của lực lượng hải quan, công an và các máy bay khác sử dụng cho mục đích công vụ nhà nước. Như vậy, cách đây hơn 7 năm, Quốc hội đã đưa vào luật là lực lượng Hải quan, Công an có thể sử dụng máy bay, nên dự án Luật Cảnh sát cơ động quy định không phải mới.

Ông Cường viện dẫn, thực tế cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Campuchia sử dụng máy bay trực thăng rất nhiều. Vừa qua, Thủ tướng và ngành Công an đã thành lập Trung đoàn Không quân trong lực lượng Cảnh sát cơ động. Theo đại biểu, vấn đề không phải Cảnh sát cơ động được sử dụng máy bay hay không, mà nếu nhiệm vụ yêu cầu phải sử dụng máy bay thì Cảnh sát cơ động phải sử dụng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng cho rằng, không nên đặt vấn đề lực lượng này sử dụng máy bay gây tốn kém, lãng phí mà điều quan trọng là sử dụng như thế nào, trong trường hợp nào và với lực lượng ra sao?... “Cảnh sát cơ động phải đối mặt với tội phạm nguy hiểm, sử dụng trang thiết bị hiện đại như tội phạm buôn bán ma túy nên sử dụng máy bay là cấp thiết và cần thiết. Không lẽ thành lập Trung đoàn không quân của Công an lại đi mượn máy bay thì buồn cười quá”, ông Cường nhìn nhận.

Cũng liên quan đến nội dung này, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề xuất, nên sử dụng phương tiện máy bay hiện có của quân đội để thực hiện nhiệm vụ. Tranh luận về quan điểm này, đại biểu Đặng Hồng Sỹ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận đánh giá "như vậy là không phù hợp", vì nhiệm vụ chính của Cảnh sát cơ động là bảo đảm an ninh trật tự và xử lý các vụ việc mất an ninh trật tự địa phương, chống bạo loạn khủng bố.

Theo đại biểu, nếu huy động lực lượng quân đội tham gia thì không phù hợp với nhiệm vụ của lực lượng công an, đặc biệt là cảnh sát cơ động, vì các thế lực thù địch có thể lợi dụng chống phá. Đại biểu đề nghị nên giữ nguyên như dự thảo, dù kinh phí tốn kém nhưng khi Cảnh sát cơ động tiến lên hiện đại là cần thiết, nhằm chủ động trong các tình huống xảy ra.

Cùng quan điểm, đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam) cũng cho rằng, không thể nói vì tiết kiệm mà không trang bị máy bay, tàu thủy cho lực lượng này, vì khi ngăn chặn được bạo động, khủng bố, cứu người thì giá trị không thể đo đếm được.

Hơn nữa, đại biểu Thịnh cũng lưu ý, kinh nghiệm quốc tế là phải trang bị cho Cảnh sát cơ động hiện đại nhất. Nếu Việt Nam không phản ứng kịp thời thì không theo kịp tình hình chung.

Tác giả: Luân Dũng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong