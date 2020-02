Đề xuất bổ sung thêm đối tượng trẻ mầm non được hỗ trợ tiền ăn trưa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo lần 2 Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non để lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội, dự kiến có hiệu lực trong năm 2020. Mục đích của Dự thảo nhằm cụ thể hơn một số quy định của Luật Giáo dục 2019 quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)

Theo đó, Dự thảo này đã bổ sung thêm đối tượng trẻ em được hỗ trợ ăn trưa là con của người lao động làm việc tại các khu công nghiệp và đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.

Cụ thể, khoản 1 Điều 4 Dự thảo Nghị định này quy định, trẻ em là con công nhân, người lao động phổ thông làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, đang ở cùng bố hoặc mẹ và học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục, không bao gồm cơ sở giáo dục mầm non thực hiện hợp tác đầu tư với nước ngoài/ hoặc có yếu tố nước ngoài được hưởng chính sách hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ tiền ăn trưa, tối thiểu bằng mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 3 Nghị định này.

- Hỗ trợ học phí tối thiểu bằng mức học phí của các cơ sở giáo dục công lập đóng trên cùng địa bàn.

Như vậy, trong thời gian tới nếu dự thảo này được thông qua thì trẻ em là con công nhân, người lao động phổ thông làm việc tại các khu công nghiệp và đang học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng sẽ được hỗ trợ ăn trưa nếu cha mẹ làm việc có hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Trước đó, Nghị định 06/2018/NĐ-CP chưa có quy định riêng về vấn hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em là con của người lao động làm việc tại các khu công nghiệp mà chỉ quy định hỗ trợ trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP; thuộc gia đình diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc có cha mẹ thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo.

Dự thảo này cũng quy định rõ mức hỗ tiền ăn trưa, tối thiểu bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng và hỗ trợ học phí tối thiểu bằng mức học phí của các cơ sở giáo dục công lập đóng trên cùng địa bàn. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Ngoài ra, theo Điều 7, Dự thảo lần 2 Nghị định về chính sách phát triển giáo dục mầm non, giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non công lập được hỗ trợ một khoản bằng tiền, tối thiểu bằng 50% mức lương cơ sở/tháng. Thời gian hỗ trợ được hưởng theo số tháng thực dạy, tối đa 9 tháng/năm học. Tiền hỗ trợ được trả cùng với việc chi trả tiền lương của tháng và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Còn tại Điều 8 của Dự thảo cũng quy định chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục chăm sóc giáo dục trẻ là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp. Cụ thể: Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập được ngân sách nhà nước hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng một phần hoặc toàn bộ công trình hoặc sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện có cho các tổ chức, cá nhân thuê để thành lập cơ sở giáo dục mầm non tư thục phục vụ con công nhân và được miễn hoàn toàn tiền thuê đất và cơ sở vật chất trong thời gian hoạt động để cân đối giảm học phí đối với con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, vận hành hoạt động cơ sở giáo dục mầm non trong khu công nghiệp, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể: Đối với giá trị tài sản cố định được tính vào giá trị công trình và trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, các chi phí được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ bao gồm: Chi phí cho việc vận hành cơ sở giáo dục mầm non phục vụ con công nhân, người lao động; Chi hỗ trợ cho công nhân có con đang học mầm non ở các cơ sở giáo dục mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp hoặc các địa phương liền kề; Chi phí cho việc tài trợ, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp hoặc các địa phương liền kề.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: Báo Người đưa tin