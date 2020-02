Nghệ An: Nghỉ học cục bộ đối với các trường thuộc khu vực có người nhà học sinh từ vùng dịch về

Sáng nay (4/2), Sở GD- ĐT Nghệ An đã tổ chức hội nghị trực tuyến đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp với 21 điểm cầu của các huyện, thành phố, thị xã, các trường học trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Rất nhiều câu hỏi, băn khoăn tại các điểm cầu về: cách phòng tránh, hướng dẫn lựa chọn nước khử trùng rửa tay và khẩu trang cũng như quy trình đeo khẩu trang để có thể phòng chống dịch. Bởi hiện nay, mua nước khử trùng và khẩu trang y tế trên thị trường rất khan hiếm. Nhiều ý kiến băn khoăn hiện nay nguồn hoá chất của y tế không đủ phục vụ việc phun độc khử trùng các cơ sở trường học. Với nhiều trường học khu vực miền núi băn khoăn phương án xử lý với những trường hợp học sinh có người nhà làm ăn, du lịch, thăm thân ở Trung Quốc và các vùng dịch…

Hội nghị tổ chức trực tuyến với 21 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Những thắc mắc của các thầy, cô đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Sở GD- ĐT trả lời và hướng dẫn cụ thể. Tại hội nghị trực tuyến lãnh đạo Sở GD - ĐT giải thích 5 lí do đến thời điểm này có hơn 54 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học nhưng Nghệ An vẫn chưa. Nghệ An không phải là vùng tâm dịch, các trường hợp nghi ngờ đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Và theo các chuyên gia y tế dịch bệnh đang lây lan và diễn biến phức tạp nhưng chưa phải là đỉnh điểm của dịch.

Sở GD - ĐT xin ý kiến UBND tỉnh trước mắt chưa nghỉ học đại trà toàn tỉnh.

Tuy nhiên, Sở GD - ĐT xin ý kiến UBND tỉnh trước mắt chưa nghỉ học đại trà toàn tỉnh nhưng linh động cho nghỉ cục bộ đối với các trường thuộc khu vực có phụ huynh, người nhà học sinh đi vào vùng dịch nhất là lao động ở Trung Quốc. Sở GD-ĐT đã trình UBND Tỉnh phun hoá chất khử trùng ở tất cả hơn 1.580 trường học, cơ sở giáo dục trong toàn Tỉnh trong đó khuyến khích các trường huy động XHH tiến hành phun độc khử trùng sớm và hiện nay tại nhiều trường học đã tiến hành. Và khi tiến hành phun khử trùng sẽ cho nghỉ học cuốn chiếu để đảm bảo sức khỏe cho các em. Ngành GD - ĐT bám sát tình hình diễn biến dịch để xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và khi có khuyến cáo và công bố chính thức của các cơ quan chức năng Sở GG - ĐT sẽ thông báo có nghỉ học đại trà hay không. Sở GD-ĐT yêu cầu các trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông người như: ngoại khóa, tham quan thậm chí là không chào cờ tập trung tại sân trường mà thay bằng hình thức khác trong lớp học; không tổ chức dạy thêm vào thời điểm cao điểm phòng chống dịch bệnh hiện nay. Và ko chủ quan dấu dịch. Vì vậy, phụ huynh cần cùng các nhà trường tích cực thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh cho học sinh theo hướng dẫn.

