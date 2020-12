Đề nghị truy tố 23 người trong vụ Công ty Alibaba lừa bán dự án "ma"

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, viết tắt Công ty Alibaba.

Theo đó, Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, quê Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài tội danh trên, Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện, 33 tuổi, quê Quảng Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (em ruột của Luyện, 21 tuổi), Huỳnh Thị Kim Thắng (25 tuổi, quê Quảng Ngãi, Kế toán trưởng Công ty Alibaba) còn bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền.

Trong đó, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng, còn Võ Thị Thanh Mai đang tại ngoại vì nuôi con nhỏ.

Nguyễn Thái Luyện cùng đồng bọn chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng từ việc bán dự án "ma" cho hơn 4.000 bị hại

Liên quan vụ án, hồi tháng 10/2020, Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Huỳnh Thị Ngọc Như (29 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, Như đã đào tạo nhân viên kinh doanh cách thức bán dự án dân cư không có thật do Công ty Alibaba "vẽ" ra giúp Nguyễn Thái Luyện chiếm đoạt số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng của khách hàng.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập nhiều công ty bất động sản, tự vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận rồi tự phân lô, tách thửa trái phép để lừa bán cho 3.924 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng này là núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử).

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện hứa hẹn sẽ mua lại đất nền với giá cao hơn và cam kết lợi nhuận từ 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).

Ngày 18/9/2019, Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện. Qua khám xét, công an thu giữ 9,2 tỷ đồng, phong tỏa số tiền 45,5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của các cá nhân là nhân viên và pháp nhân của các công ty thuộc Công ty Alibaba và kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447ha.

Ngoài ra, qua định giá xác định giá trị gần 1.478,8 tỷ đồng và nhiều ô tô, tài sản khác để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí