Để lại xe máy, người đàn ông gieo mình xuống sông mất tích

Lực lượng chức năng ghi nhận thông tin vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 29/9, người đàn ông đi xe máy BKS 52X5 - 5xxx đến cầu giữa Phú Long (địa bàn phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ dừng xe rồi leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Sài Gòn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người đi đường. Do sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp ngăn cản.

Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương đến hiện trường ghi nhận vụ việc. Kiểm tra giấy tờ để trong cốp xe mà nạn nhân để lại có thể hiện tên Phạm H.T. (SN 1987, quê Krong Păc, Đăk Lăk, ngụ phường 13 quận Gò Vấp, TPHCM).

Chiếc xe máy nạn nhân để lại trên cầu.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Bình Dương đã triển khai người nhái xuống sông mò tìm. Do vị trí nạn nhân nhảy xuống nước sâu và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.