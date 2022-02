Đầu năm mua cây lấy lộc đừng bỏ qua 5 loại cây là hiện thân của Thần Tài này

Cây hồng môn

Cây hồng môn có hoa màu đỏ, nhị màu vàng, rất diễm lệ lại nổi bật, có ý nghĩa quý quý cát tường, vận may vào cửa. Đặt ở phòng khách, có thể bài trừ sát khí, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, gặp nhiều vận may hơn.

Chính vì vậy, khai trương cửa hàng, nhà có tin vui và đặc biệt Tết có thể mua cây hồng môn về bày, không chỉ giúp gia chủ chiêu tài, cải vận, làm việc gì cũng thuận lợi, dễ dàng thành công, còn giúp tăng phúc, mang đến sinh lực tràn trề cho gia chủ.

Cây lưỡi hổ

Trong phong thủy, cây lưỡi hổ có thể tăng cười tài vận, thu hút tiền bạc hiệu quả cao. Đặt trong phòng khách là thích hợp. Nếu như trong nhà có người nhút nhát, cây lưỡi hổ cũng có ảnh hưởng rất tích cực, giúp thay đổi, uốn nắn tính cách của người này, dần dần, người nhút nhát sẽ trở nên cứng cáp, mạnh mẽ hơn.

Mặt khác, cây lưỡi hổ cũng có năng lực tinh lọc không khí rất mạnh, hấp thụ nhiều carbon dioxide và formaldehyd, khiến gia chủ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Đặt cây lưỡi hổ trên sân thượng, bên cạnh tác dụng trừ sát khí, tăng tài vận cho cá nhân gia chủ, còn có tác dụng trợ giúp rất lớn đối với toàn gia đình.

Cây kim tiền

Cây kim tiền được cho là loại cây có thể chiêu tài, tiến bảo, ngụ ý tiền vào như nước, rất thích hợp đặt ở phòng khách hoặc phòng làm việc. Phòng khách vốn là nơi người nhà tụ tập, là nơi tiếp đón khách khứa, vì vậy đặt trong phòng khách một cây kim tiền dạng lớn có ngụ ý cát tường. Đối với người nhà, sẽ có trợ giúp rất lớn.

Cây kim tiền cũng có thể đặt tại sân thượng. Sân thượng vốn là một vị trí phong thủy quan trọng, nếu cây kim tiền được đặt trên đó, sẽ hấp thu được tài vận của bên ngoài, khiến gia chủ tài vận đã vượng lại càng thêm phát.

Cây vạn niên thanh

Cây vạn niên thanh có sức sống tràn trề, đặt ở trong nhà có thể thúc đẩy thịnh vượng của gia chủ. Nếu đặt ở phòng khách, có thể giúp cho tài vận của gia chủ sáng sủa hơn, tiền sinh sôi không ngừng, giống như cây vạn niên thanh, bừng bừng nhựa sống.

Không chỉ thế, cây vạn niên thanh còn được xem là một trong những cây phong thủy đẹp, đặt trong nhà sẽ thuận mắt hơn nhiều. Đặc biệt, nếu đem vạn niên thanh đặt trong phòng ngủ, rất có lợi cho tình cảm vợ chồng, giúp quan hệ vợ chồng hòa thuận, thấu hiểu nhau hơn.

Cây văn trúc

Cây văn trúc có ý tứ là "văn nhã chi trúc", kỳ thực không phải một loại trúc, chỉ vì phiến lá mềm nhẹ, lại xanh biếc quanh năm, nên trong phong thủy, nó được coi là biểu tượng của nhân duyên lâu bền, tình cảm mãi mãi xanh tươi.

Mang cây văn trúc đặt gần cửa ra vào, có thể giúp gia chủ tăng cường nhân duyên tốt. Bởi cây văn trúc có ý nghĩa lâu dài, mãi mãi, có thể khiến cho nhân duyên của gia chủ mãi mãi bền chặt.

Bên cạnh đó, cây văn trúc còn là đại diện cho sự tao nhã, tĩnh tâm. Nếu đặt cây văn trúc ở phòng sách, phòng làm việc sẽ giúp gia chủ dễ dàng bình tĩnh, tập trung vào công việc. Mặt khác, cây văn trúc cũng giúp cho không gian căn phòng trở nên đẹp hơn, thanh nhã hơn.

