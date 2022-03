Đất vàng và những ‘liên minh ma quỷ’

Cụ thể, ngày 14/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án bán rẻ 43 ha đất vàng của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3-2). Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam về tội “vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Hàng loạt cựu lãnh đạo Bình Dương cũng bị đề nghị truy tố, trong đó có: Phạm Văn Cành, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương…

So với những lần kết luận trước, lần này cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm 7 bị can (trước đó có 21 bị can). Ngoài tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố thêm tội tham ô tài sản.

Như vậy có thể thấy, các bị can đã bị đề nghị tội danh nặng hơn.

Theo kết luận, khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, được UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng công ty 3-2 quản lý và sử dụng để làm dự án. Năm 2010, tổng công ty liên kết với Công ty bất động sản Âu Lạc thành lập liên doanh mới là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú để xây dựng dự án.

Quá trình thực hiện, các bị can đã bắt tay nhau chuyển nhượng trái pháp luật khu đất trên, là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại tài sản nhà nước hơn 1.800 tỉ đồng. Riêng với vai trò là người có chức vụ cao nhất giải quyết việc này, bị can Trần Văn Nam đã trực tiếp gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 761 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong vụ này có mặt nhiều lãnh đạo cao cấp của tỉnh Bình Dương. Lợi dụng chức quyền, không thể nói khác hơn là họ đã cấu kết với nhau, tổ chức thực hiện việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước khi bắt tay với tư nhân trong việc chuyển nhượng đất công.

Bình Dương là địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất bậc nhất của các tỉnh khu vực kinh tế đầu tàu phía Nam. Việc cấu kết, bắt tay nhau của lãnh đạo địa phương đã diễn ra trong một thời gian dài, những tưởng “kín như bưng” nhưng rồi cũng bị luật pháp “xuyên thủng”. Đây chính cũng là sự cảnh báo nghiêm khắc đối với bất cứ sự bắt tay ma quỷ nào hòng trục lợi.

Tác giả: An Hà

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết