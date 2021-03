Đạp nhầm chân ga, nữ tài xế đâm liên tiếp vào 3 ô tô khiến người chứng kiến thảng thốt: Ôi trời ơi!

Your browser does not support the video tag.

Sự cố nhắc tới xảy ra vào khoảng 8h20' sáng ngày hôm nay (8/3) trong một con ngõ trên phố Dương Đình Nghệ (Hà Nội). Theo đoạn camera hành trình ghi lại thì thời điểm đó, chiếc ô tô hiệu Fiesta do một người phụ nữ điều khiển đang muốn quay đầu xe.

Trong quá trình lùi, chiếc xe đã va chạm với ô tô có gắn camera hành trình, sau đó bất ngờ vọt lên phía trước đâm liên tiếp 2 ô tô hiệu Toyota Corolla Altis và Ford Escape. Nhiều ý kiến cho rằng, trong tình huống vừa xảy ra nữ tài xế đã bị nhầm chân ga nên mới dẫn tới va chạm. May mắn là sự việc không gây hậu quả nghiêm trọng.

Khoảnh khắc nữ tài xế nhầm chân ga, xảy ra va chạm liên tiếp với 3 ô tô

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc