Đạo diễn Trọng Hưng tố ngược vợ cũ là giảng viên Âu Hà My bịa đặt

Trọng Hưng được cho là đã lên tiếng về ồn ào với vợ cũ Âu Hà My, hình ảnh 2 người khi còn mặn nồng

Ngày 12/8, diễn viên, đạo diễn Nguyễn Trọng Hưng bị vợ là giảng viên Âu Hà My tố ngoại tình, bỏ mặc vợ khi sảy thai gây xôn xao dư luận. Trong khi Âu Hà My nhận được sự đồng cảm từ công chúng bao nhiêu thì ngược lại Trọng Hưng bị lên án nặng nề bấy nhiều.

Sau khi bị chỉ trích dữ dội, Nguyễn Trọng Hưng đã nhanh chóng khoá trang cá nhân của mình và gần như không xuất hiện. Nhiều người cho rằng, vì quá lo sợ sự tấn công từ phía mọi người nên anh chàng đã không có bất cứ động thái nào.

Cách đây ít phút, một tài khoản mạng xã hội được cho là của đạo diễn, diễn viên Nguyễn Trọng Hưng đã chính thức giải thích về ồn ào đời tư trong thời gian qua. Anh nói rằng những ngày qua anh lựa chọn cách im lặng vì không muốn câu chuyện đi quá xa, làm ảnh hưởng đến bố mẹ, người thân hai bên gia đình.

Nam diễn viên "Đi qua mùa hạ" nói thêm, anh và Âu Hà My đã chính thức ly hôn vào hôm nay (ngày 26/8/2020). Đây cũng là lần duy nhất Trọng Hưng chia sẻ về cuộc hôn nhân giữa mình và vợ cũ.

Trọng Hưng thừa nhận sai khi đã ngoại tình khi chưa chính thức ly hôn theo pháp luật. Tuy nhiên, anh cũng phủ nhận việc để mặc vợ sảy thai trong bệnh viện hay nợ gia đình vợ 1 tỷ đồng như thông tin trước đó. Ngoài ra, Trọng Hưng khẳng định đoạn clip do vợ cũ của anh là Âu Hà My đăng tải lên mạng đã bị cắt ghép theo mục đích người đưa.

Nguyên văn bài chia sẻ được cho là của diễn viên Trọng Hưng

Nam diễn viên nói rằng, về thông tin vợ cũ nói anh đưa cô ấy vào viện vì sảy thai rồi bỏ mặc là hoàn toàn không có thật bởi thời điểm đó Hưng và cô ấy đã ly thân.

Theo Trọng Hưng, giữa tháng 7/2020, gia đình Hà My gọi điện nhờ anh tìm cô ấy sau 3 ngày cô ấy bỏ nhà đi. Anh được bạn cô ấy nhắn tin thông báo cô ấy đang ở bệnh viện Phụ sản nên đã đến đó và thấy cả gia đình Hà My cũng có mặt. Do vẫn không liên lạc được nên mọi người bàn tính mẹ cô ấy giả vờ ngất để Hà My lo lắng và xuất hiện. Một lúc sau My xuất hiện và Hưng cùng mọi người đưa hai mẹ con cô ấy sang viện Việt Nam – Cuba truyền nước rồi anh rời đi.

Cuối cùng, Trọng Hưng gửi lời xin lỗi vì câu chuyện cá nhân của mình đã ảnh hưởng đến rất nhiều người và làm tổn thương đến danh dự của mọi người. Anh cũng gửi gắm đến vợ cũ: "Chúng ta từng có khoảng thời gian đẹp bên nhau nhưng mọi thứ đã kết thúc và cả hai nên cư xử một cách tử tế".

Nguyên văn chia sẻ được cho là của Nguyễn Trọng Hưng trên facebook: "Lời đầu tiên, Trọng Hưng gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới khán giả đã bận tâm tới câu chuyện cá nhân của Hưng trong thời gian vừa qua. Bản thân Hưng rất buồn và sốc khi bất đắc dĩ tên Hưng được đưa lên báo chí và mạng xã hội bàn tán theo cách mà Hưng không mong muốn. Những ngày qua Hưng lựa chọn cách im lặng vì không muốn câu chuyện đi quá xa, làm ảnh hưởng đến bố mẹ, người thân hai bên gia đình. Hôm nay, Hưng xin phép được chia sẻ về câu chuyện này một lần duy nhất. Sở dĩ Hưng quyết định lên tiếng bởi Hưng và vợ cũ (Âu Hà My) đã chính thức không còn là vợ chồng về mặt pháp luật kể từ ngày 26/8/2020. Sau đây là những điều Hưng muốn giãi bày: 1. Hưng đã sai khi chưa chấm dứt quan hệ vợ chồng về mặt pháp luật với cô ấy mà đã tìm hiểu một mối quan hệ mới. 2. Về video được mọi người truyền tay nhau hoàn toàn được cắt ghép theo chủ đích của người đăng tải. 3. Hưng xin cam đoan không có bất cứ khoản vay 1 tỷ đồng nào từ gia đình cô ấy. Chỉ một lần duy nhất khi Hưng gặp khủng hoảng về công việc, mẹ cô ấy đưa cho mẹ Hưng 200 triệu đồng nhưng Hưng không hề hay biết. Khi biết chuyện, mẹ Hưng và Hưng đã thu xếp để gửi lại số tiền trên, nhưng mẹ cô ấy nhất quyết từ chối. 4. Về mối quan hệ tình cảm giữa Hưng và vợ cũ. Ngay sau khi kết hôn, cả hai đã nảy sinh những mâu thuẫn, bất đồng trong quan điểm sống và chính thức ly thân từ tháng 6/2020. Cả hai quyết định ly hôn vào ngày 24/6/2020 trước sự chứng kiến của hai bên gia đình. 5. Về thông tin vợ cũ nói Hưng đưa cô ấy vào viện vì sảy thai rồi bỏ mặc. Câu chuyện sảy thai hoàn toàn không có thật bởi thời điểm đó Hưng và cô ấy đã ly thân. Khoảng giữa tháng 7/2020, gia đình cô ấy gọi điện nhờ Hưng tìm cô ấy sau 3 ngày cô ấy bỏ nhà đi. Hưng được bạn cô ấy nhắn tin thông báo cô ấy đang ở Bệnh viện Phụ sản nên đã đến đó và thấy cả gia đình cô ấy cũng có mặt. Do vẫn không liên lạc được nên mọi người bàn tính mẹ cô ấy giả vờ ngất để cô ấy lo lắng và xuất hiện. Một lúc sau My xuất hiện và Hưng cùng mọi người đưa hai mẹ con cô ấy sang viện Việt Nam - Cuba truyền nước rồi Hưng rời đi. 6. Về nội dung tin nhắn được cho là của Hưng và bạn, Hưng xin khẳng định đây là lần đầu tiên Hưng nhìn thấy và đọc được nội dung tin nhắn. Còn bức ảnh nhạy cảm, Hưng chỉ gửi duy nhất cho My khi cả hai đang trong giai đoạn hẹn hò. Lời cuối, Hưng thật lòng xin lỗi vì câu chuyện cá nhân của mình đã ảnh hưởng đến rất nhiều người, đặc biệt con vô cùng xin lỗi bố mẹ và người thân vì câu chuyện của con làm tổn thương đến danh dự của mọi người. Con cảm ơn bố mẹ, những bạn bè thân đã ở bên động viên tinh thần, giúp con mạnh mẽ hơn vượt qua giai đoạn khủng hoảng này. Gửi đến vợ cũ: Chúng ta từng có khoảng thời gian đẹp bên nhau nhưng mọi thứ đã kết thúc và cả hai nên cư xử một cách tử tế".

Trước đó Hà My tố, chồng cô - diễn viên, đạo diễn Nguyễn Trọng Hưng đã có quan hệ qua lại với cô gái tên T., hiện ở khách sạn M. Âu Hà My cũng đã chụp lại ảnh chồng cô thường xuyên lui tới khách sạn gặp nhân tình. Thậm chí, trong lúc cô vừa mới mất bố, bản thân lại bị sảy thai, mẹ ngất tại bệnh viện chồng cô cũng bỏ mặc 2 mẹ con ở bệnh viện để đi gặp gỡ “tiểu tam”. Âu Hà My cũng cho biết thêm, gia đình cô luôn đối xử rất tốt với anh chồng điển trai. Vừa mới cưới về, do công việc làm ăn của chồng không thuận lợi, nhà vợ đã trả nợ cho chồng cô 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, cách sống và làm việc của anh chồng doanh nhân, đạo diễn lại khiến nhiều người không thể chơi được như “quỵt tiền của đối tác, sống lỗi với nhân viên, lừa bạn bè, anh em. Tới mức mà cả người anh kết nghĩa cũng không thể chịu nổi”.

Tác giả: Phương Thảo

Nguồn tin: Báo Giao thông