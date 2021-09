Đánh vợ cũ nhập viện rồi nhảy hồ sâu tự sát

Chiều 8/9, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng vừa trục vớt được thi thể của anh T.T.H. (SN 1981, trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) tại hồ Tân An.

Theo cơ quan điều tra, chiều 7/9, H. xảy ra mâu thuẫn với vợ cũ là chị Trần Thị D. (SN 1983, trú xã Ea Yông, huyện Krông Pắk).

Trong lúc cự cãi, H. dùng vật cứng đánh chị D. ngất xỉu. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Về phần mình, T.T.H ra khu vực hồ Tân An (thị trấn Phước An) tự sát. Phát hiện sự việc, người dân trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ huyện Krông Pắk có mặt tại khu vực hồ Tân An. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của H. dưới hồ.

