Danh tính 4 nạn nhân trong cùng gia đình tử vong sau vụ cháy lớn ở Hà Nội

Liên quan đến vụ cháy khiến 4 người chết tại cửa hàng ở số 311 phố Tôn Đức Thắng (phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội), UBND quận Đống Đa cho biết, cơ quan công an đã xác định được danh tính của 4 nạn nhân là ông Nguyễn Thạc Thi (SN 1940), chị Nguyễn Ánh Hồng (SN 1981, là con gái của ông Thi), anh Đinh Hùng Vỹ (SN 1983, HKTT: Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội - là chồng của chị Hồng) và cháu Đinh Hà Tuệ Mẫn (SN 2011, là con gái của chị Hồng và anh Vỹ) đều trú tại số 311 phố Tôn Đức Thắng (phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội).

Theo UBND quận Đống Đa, qua điều tra sơ bộ xác định cháy lan ra toàn bộ ngôi nhà loại nhà hình ống, cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2m, nhà có một lối ra vào duy nhất là cửa chính.

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ hỏa hoạn.

Như VTC News đưa tin, khoảng 1h ngày 4/4, nhiều người phát hiện lửa và khói bốc ra từ cửa hàng bán đồ sơ sinh ở số 311 phố Tôn Đức Thắng đang đóng kín cửa. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có nhiều người lớn và trẻ em đang ngủ.

Ngay khi nhận được tin báo, UBND quận Đống Đa chỉ đạo các lực lượng Công an quận Đống Đa nhanh chóng phối hợp với Cục C09 - Bộ Công an, các Phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và VKSND quận Đống Đa có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy, cấp cứu người bị nạn, tiến hành khám nghiệm và tổ chức các biện pháp điều tra theo quy định.

Đến khoảng 3h40 cùng ngày, lực lương công an dập tắt được đám cháy và đến 4h30 tìm được các thi thể nạn nhân bị biến dạng tại khu vực tầng tum.

Tới sáng, thi thể các nạn nhân đã được đưa ra ngoài. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm những người còn mắc kẹt bên trong.

Hiện lực lượng công an đang tạm thời phong toả một chiều tuyến đường Tôn Đức Thắng.

Tác giả: TÙNG LÂM

Nguồn tin: Báo VTC News