Đánh sập đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Đồng Nai

Ngày 1/8, Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây mua bán ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại Đồng Nai.

Đối tượng Vũ Hoàng Nam cùng tang vật

Trước đó, đêm ngày 30/7, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt Vũ Hoàng Nam (SN 1992, ngụ xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; tạm trú tại khu phố Bình Hóa, phường Hóa An, TP. Biên Hòa) đang tàng trữ trái phép chất ma túy ở phường Hóa An, TP. Biên Hòa. Tang vật thu giữ 19 bánh heroin và 8kg ma túy tổng hợp.

Đấu tranh tại chỗ, Nam khai đến khu vực quận Bình Tân, TP.HCM mua ma túy trên theo sự chỉ đạo của Ngô Văn Tính (42 tuổi), sau đó mang về cất giấu tại phòng trọ.

Đối tượng cầm đầu Ngô Văn Tính

Khi khách cần mua ma túy, Nam sẽ mang ma túy đi giao và được Tính trả công từ 5 đến 10 triệu đồng. Lực lượng công an xác định, Tính là đối tượng chính, trực tiếp điều hành mọi hoạt động mua bán ma túy.

Ngày 31/7, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Tính khi đang lẩn trốn tại huyện Định Quán. Được biết, đây là đường dây mua bán ma túy trái phép có số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay ở Đồng Nai.

Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Đăng Khoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn